重機「射穿」轎車右門騎士全身骨折　家人求行車紀錄器查真相

▲無照的黃牌機車騎士撞爛迴轉的小客車車門 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽區大年初二發生一起嚴重車禍，一部小客車在路口迴轉時，與一部大型重機車發生碰撞，小客車副駕駛座車門被撞毀，連車頂鈑金都變形，無駕照的騎士受創倒地，全身多處骨折，緊急送往三軍總醫院救治，事後小客車駕駛家屬在臉書貼文，希望有人剛好拍到事發經過，釐清事故狀況。

20歲范姓男子未領有大型重機車駕照，13日（大年初二）下午5時許，騎乘黃牌機車沿著中正路往三峽方向行駛，在行經三峽區大同路口安溪國中前，與57歲易姓男子駕駛的小客車發生碰撞。

▼小客車車門被撞爛，車頂鈑金變形 。（圖／記者陳以昇翻攝）

易姓男子當時在路口迴轉要往大溪，卻遭范男從小客車右側撞擊，強力的力道讓右邊駕駛座車門整個撞毀，連車頂鈑金都嚴重變形，車窗玻璃碎裂，范姓機車騎士撞擊後全身多處骨折，當場倒地不起，經救護人員送往台北三軍總醫院救治，恢復意識，目前尚在觀察中。

經警方調查，易姓小客車駕駛沒有酒駕，後續將調閱周遭監視器，調查肇事原因。事後易男家屬也在臉書不公開社團《我是三峽人》貼文，希望有路過民眾提供行車紀錄器影片，釐清事故過程。

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▼小客車駕駛家屬貼文求行車記錄器 。（圖／記者陳以昇翻攝）