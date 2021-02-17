台南街頭殺人案！31歲男子被砍殺慘死　疑「兇手也被刺」

▲兇嫌自後撞擊死者所騎的機車，撞到保險桿也掉落現場，永華路停車場地上血跡斑斑。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區16日晚上發生街頭殺人命案，31歲王姓男子與人談判破裂，遭對方尖刀刺傷，攔路過機車一路逃到永華路二段某餐廳停車場，仍遭兇嫌等自後駕車衝撞人車倒地，再被兇嫌刺殺，警方在停車場起獲1把死者所有的折疊刀，由於他帶刀談判，與兇嫌互砍，警方懷疑兇嫌之中應有人被死者刺傷，目前通報查緝中。

王男案發前在先在安平區育平路一處路外停車場與兇嫌等人談判，雙方談判破裂，持刀互砍，王男不敵逃走，並攔下一輛路過的雙載機車，向車上二名男大生求救，稱自己正在被追殺，隨後自行跳上車，一路「三貼」逃到永華路二段某港式飲茶餐廳停車場。

逃命過程中，其中1名男大生嚇壞疑中途跳車逃離，死者與另1名男大生共乘騎到永華二段餐廳停車場，但兇嫌仍駕車緊追不捨，在停車場衝撞機車，反覆追撞王男，直到車頭毀損、保險桿都撞掉，再下車刺殺王男倒地才揚長而去。男大生則逃離，兇嫌並未尾追加害。

台南市警四分局據報馳抵，只見王男一人受傷倒地，馬上叫救護車將王男送醫，惟救護人員到場時王男已無呼吸心跳等生命跡象，經送成大醫院急救，延到晚上8時多宣告傷重不治身亡。警方在停車場尋獲死者所有的折疊刀，因死者全身都是刀傷，警方懷疑兇嫌中也有人被死者刺殺受傷，目前正通報醫療院所追緝中。

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