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視障翁落軌遭電車撞死！　站方欲卸責堅稱「是自殺」遭砲轟

▲▼電車,月台。（圖／PAKUTASO）

▲東武鐵道在提交國土交通省的報告中寫道，老翁是自殺，然而其實連警方都無法確定究竟是事故還是自殺。（示意圖／PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本東武鐵道1月28日發生一起視障者落軌遭列車撞死的事件，然而經警方調查後，仍然無法確認死者是自殺還是意外落軌，但東武鐵道卻在提交給國土交通省的報告中寫道，該名視障者是「跳軌自殺」，因為駕駛曾看到他「往下跳」。消息傳出後，瞬間引發外界不滿。而死者工作的視障按摩店老闆也表示，男子生前根本就沒有任何自殺的預兆，甚至在死亡隔日還排了工作，對於站方的說法難以接受。

根據TBS報導，該名65歲的視障者1月28日上午9時左右在東武鐵道東上線的下赤塚站候車時，突然墜落鐵軌，隨後便被進站的準急電車撞上，當場死亡。警方到場後，在軌道上發現死者遺落的伸縮手杖與視障者筆記本，進而確認死者身分，並發現死者是一名視障按摩師。

警視廳經調查後向東武鐵道表示，無法判定死者落軌的原因是失足還是自殺，然而東武鐵道卻在提交給國土交通省的報告中指出「男子是跳軌」，原因是因為當時撞到人的電車駕駛親眼看到男子跳下軌道。據悉，當時目擊到死者落軌瞬間的只有電車駕駛。

對此，國土交通省視障者安全對策檢討會的成員市原寬一則痛批，「僅僅用駕駛的個人判斷就將這起事件判定為自殺，這是非常具有危險性的作法。」而東京盲人福祉協會的會長笹川吉彦則提到，「視障者也可能是因為搞錯方向，才會自己跌落鐵軌」，因此如果光是用駕駛的說法就判定為自殺，恐怕有失公允。

死者生前工作的按摩店老闆聽聞員工死訊後更是不能接受地表示，「他平常也沒有什麼煩心的事，甚至還接了死亡隔日的工作，很難想像是要自殺。」視障者團體也指出，連警方經調查後都無法判定為自殺還是事故，東武鐵道卻直接在報告中排除是事故的可能性，實在太過奇怪。

由於消息傳出後，一度造成外界熱議，據悉，目前東武鐵道已經修正報告內容，將重新向國土交通省正式提交報告。

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