兵器所輕兵器翻修作業　確維部隊戰力　

軍聞社／記者卓以立臺北電

陸軍兵整中心武化翻修廠兵器所負責國軍通用各式輕兵器翻修作業，並配合各部隊戰演訓任務，編組實施裝備鑑定、技術輔訪及野戰保修，身為國軍最高修護單位，兵器所一直秉持著「品質就是自尊，品質就是道德」的理念來進行翻作業，為國軍輕兵器把關，堅持高品質的修製精神，使他們榮獲民國109年國軍模範團體的殊榮。

國軍陸、海、空軍部隊所使用的步槍、手槍、機槍等輕兵器，使用至一定的壽期，依據全軍需求，編定計畫修製數量，進行槍枝五級翻修作業。待修品進廠後，會將全槍細部分解，並針對每一項料件逐一檢查，所有零件再經過除鏽、除漆、清洗、噴漆等程序，最後把全槍重新組裝完成。

經過一連串嚴謹修製作業後，為了測試重新翻修後的槍支是否正常射擊，兵器所會進行最終檢驗，實施「輕兵器修成試射」，試射的過程，針對槍枝的機械功能測試，檢驗包含板機、槍管、擊針、保險等槍的各部位機械功能否正常運作。 槍支在經過單發點放和連發射擊的檢驗過程後，即完成輕兵器翻修作業，在撥交部隊，可立即納入部隊戰備需求，發揮戰力。

兵器所的輕兵器翻修作業，均按程序、步驟、要領執行，兵器所持續提升輕兵器後勤修護能量，在每位官兵的努力下，謹慎執行每個翻修步驟，在專業技術裝備整舊如新後，撥交部隊使用，讓所有輕兵器可以持續守護國家安全，維持部隊戰力。