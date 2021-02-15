錦江軍艦完成26年偵巡使命　塔江軍艦薪火相傳

軍聞社／記者陳彥樺高雄電

民國79年，我國基於既有之海上巡邏兵力，難以滿足當時近岸巡邏、反滲透及護漁等多項任務需要，故推動「光華三號」專案，建造新一代巡邏艦，亦為我國自力設計與建造近岸巡邏艦之開端，「光華三號」首艘原型艦由聯合造船廠負責建造，於民國83年12月1日成軍，命名為「錦江軍艦」。

錦江軍艦在各項作戰、演訓，乃至救災任務上，都在第一線服勤，相較於一級艦，錦江艦雖然艦體較小，但從未因此有所懈怠，在歷任艦長與官兵的共同努力與付出之下，默默地為國家犧牲奉獻，這股沉默的戰力，創造了屬於自己的光榮功勳與歷史。

經過無數次的驚濤駭浪與偵巡，鋼鐵身軀也有老舊的一天，為了持續保障臺海安全，國防部推動「國艦國造-承海計畫」，未來則由「沱江級」巡邏艦接續「錦江級」巡邏艦巡弋海疆之任務。

沱江級後續艦「塔江軍艦」於民國109年12月16日由蔡英文總統正式命名及下水，未來將挺身接棒，承接「錦江軍艦」捍衛海疆的意志以及保衛民主自由的重大責任。

錦江軍艦艦長劉佳儒少校表示，錦江軍艦已完成國家所賦予的責任，留下了不凡的榮耀身影，為海軍樹立了良好典範，相信曾經在錦江軍艦服役的全體官兵們，在任何崗位，都能持續秉持海軍「忠義軍風」與「錨鍊精神」，維護海軍優良傳統，精益求精，再創新猷。