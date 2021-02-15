立志成為海軍「水行俠」　任毅任婕兄妹檔守護海疆安全

軍聞社／記者陳彥樺高雄電

海軍水下作業大隊主要負責水下障礙排除、海事救難與未爆彈處理，在108年宜蘭南方澳跨海大橋斷橋救難及109年貢寮卯澳灣未爆彈處理等任務擔任重要角色，相較於特種作戰性質較強的蛙人部隊，水下作業大隊更偏向具深潛技能的專業單位。

其中，「水械專長班」的隊員需完成陸上體能、海上長泳、徒手潛泳、水中裝備故障排除及綜合技能訓練，而最具有危險性的科目「水中攻擊」，是模擬潛水員於水下遭受海浪、海流襲擊或繩索纏繞等危急狀況，潛水員必須沈著應對以及運用相關技巧來自救。另外極具考驗體能的科目「負重踩水」，是僅用雙腿踢動支撐全身包含潛水裝備的重量，藉此訓練水下作業所需的肌力及踩水技巧，以利達成任務。

水械專長班結訓前的最後階段，必須躬身下潛至水底後抓繩索攀登上跳台，並由教官將金龍徽「捶」進胸膛，象徵克服萬難、接受榮耀。

水下作業大隊械彈處理中隊的水械上士任毅，與妹妹任婕（水下作業大隊第一作業隊補給上兵）是一同在192艦隊水下作業大隊服務的兄妹檔，任毅指出，過去曾執行過靶船沉爆、靶機回收、傘訓等任務，也以身為水械人員的一份子為傲，未來將持續戮力戰備訓練工作，建立可恃戰力，守護海疆安全。

妹妹任婕，在哥哥的鼓勵下，決心加入海軍大家庭，並且以不讓鬚眉的態勢，順利通過水械專長班108期嚴酷的訓練，成為海軍水下作業大隊第一作業隊的一員，在隊上負責各項行政業務及執行軍艦水下作業，如清潔海底門、檢查俥葉大軸及堵漏等，她提及過去結訓時是由哥哥幫忙別上金龍徽，當時情緒是非常激動且深刻，未來她會逐步完成水面供氣班、氦氧潛水班以及EOD專精班等訓練，並持續加強體能及潛水專業等知識，為海軍、為國家貢獻一己之力。