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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

東引、烏坵、南沙哪個才是「最硬外島」　外島戰士結論曝光

▲▼東引國之北疆。（圖／東引鄉公所提供）

▲東引、烏坵、南沙哪一個才是「最硬外島」引發討論。圖為東引國之北疆。（圖／東引鄉公所提供）

記者林彥臣／綜合報導

新訓結束抽籤決定分發部隊，是許多當過兵的民眾都經歷過的回憶，尤其當抽籤的同袍覆誦出外島單位時，台上的心如刀割與台下的歡聲雷動更是一大對比，會有這樣的反應，不外乎外島環境比本島艱苦，也就是所謂的「硬」，甚至還有網友在PTT討論，在外島之中，哪一個才是「硬中之硬」，引起一大票外島戰士的討論。

▲馬祖東引。（圖／記者于佳云攝）

▲國之北疆東引冬季對本島兵來說相當寒冷，但是居民不少，所以生活機能尚稱方便。（圖／記者于佳云攝）

原PO在PTT軍旅生活板（Militarylife）發文指出，他是「一年兵」，當時抽籤時心裡也是七上八下的，想說人生十字路口就看老天安排了，所幸當時運氣不錯是本島籤，前陣子高中同學會，有個快10年沒見的老同學分享他在東引當兵的事情，位在「國之北疆」聽說放假島休只能打網咖，冬季冷到不行，要比硬沒在怕。

海上鐵堡「烏坵」　矗立前線見證百年軍事史

▲烏坵常住居民只剩下數十名老人，15天從本島補給一次，生活機能相當不便。（圖／軍聞社）

另外又聽說過烏坵離島中的離島，相聲瓦舍提到過15天才從台中一班補給交通船往返，一抵達什麼都不方便，3個月後性格再烈的人也會變得「清心寡慾」。

南沙（太平島與中洲礁），大學同學去那邊服役，聽說照顧保育類海龜的時間比操課還要多「真．國境之南 」距離菲律賓比台灣還近，地理遠到沒在怕督導，放假島休連網咖都沒有 你只能在白沙灘上畫沙畫，志願役若放返台假沒上酒店的話，在那邊是真的能輕易存第一桶金，要比硬也是沒在怕的，「想問一下軍旅板的大家，哪一個島籤才是硬中之硬」。

▲▼ 南海,太平島,南沙群島。（圖／達志影像／美聯社）

▲南沙太平島生活機能也相當不便，但是天高皇帝遠，過去南海情勢不緊張時，長官很少督導，反而是另類的爽差。（圖／達志影像／美聯社）

網友在推文中表示，「南沙啊，沒居民又離台灣遠」、「烏坵都是志願役陸戰隊吧」、「當然是烏坵旁邊的小坵啊， 石頭島」、「 絕對不是東引，待過兩年，說實話很爽」、「東引很爽，馬祖區最硬的就亮島」、「南沙沒督導肯定搞錯了什麼，南海局勢升溫，C130每個月飛，累得跟狗一樣」、「東引任務硬歸硬但生活條件很好了，頂多我們西引稍微辛苦點罷了」、「論督導應該東引最硬 無聊程度聽起來是亮島這一類的地方」。

還有網友分析，其實外島不一定硬，錢多事少督導少，出操精不精實是看長官，不是看地點，只是離家遠營外娛樂少是事實，如果平時娛樂是放假宅在家打電動滑手機不會逛街走跳的人其實滿適合的。

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