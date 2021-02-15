國軍長官會看「靠北長官」嗎？　網爆：每日匯報連中將都會看

▲軍人也是人，有也需要表達情緒的時候，因此讓匿名專頁「靠北長官」變得相當興盛。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者林彥臣／綜合報導

隨著社群時代的逐漸普及，軍中高層要了解基層官兵的「真實心聲」，絕對不在是循所謂「正常申訴管道」，而是要從許多匿名粉絲專頁了解，所以來自國軍的網友，也跟各行各業的人群一樣，設立了一個「靠北長官」的粉絲專頁，讓許多軍中的網友，可以在上面吐露真實的心聲，但是因為軍中是個很小的圈子，當事人其實很容易從靠北文上，發現自己就是被靠北的對象，就有網友在PTT發問，長官會不會看「靠北長官」引發討論。

原PO在PTT軍旅生活板 （Militarylife）發文表示， 最近有朋友跟他說「靠北長官」裡面好像挺有趣的，裡面有些訐譙幾乎快把人名都報出來，有些是比較隱晦的罵，不管是不是隱晦的講，基本上就是在靠北、訐譙就對了，況且這個還有好幾個版本的靠北長官，話說會不會有長官會去看啊？之前好像有看到一個類似回嗆的文，不知道是不是真的長官去回嗆？還是說只是對號入座亂嗆回去？

對此有網友回應表示，先說答案「會」，通常在一般公司，「你就是被你身旁同事出賣」，在部隊也一樣，因為人性都一樣，跟單位無關，長官情報來源大多來自網路文章、新聞、臉書、PTT、基層官兵匿名或具名檢舉。

▲有網友指出，靠北長官的文，軍中上級都會看，還回一路查辦下去。示意圖，與當事人無關。（圖／資料照）



另一位網友表示，「認真回你」，從連級到國防部級都會去看，並且一路交查下去，士督長室、監察、保防...各體系、各層級都有人在關注，此外，靠北長官的管理員裡面，不排除有部份可能是軍職人員，不要以為真的可以匿名靠北。

還有網友指出， 以前我當兵的時候兩顆星（中將）的老闆會看，然後看到就叫政戰的去處理，一切都是看上面的人處理心態。

▲有人認為，靠北長官的興盛，也代表了軍中下情無法上達的情況。（圖／陸軍司令部）



其他網友則在推文中回應表示，「會去看，我單位的主官就有上去跟回嗆過」、「很多中少校會親自回啊，將級不會用電腦」、「當然會啊！某些單位蝴蝶（政戰）還要彙整成早報給長官看咧」、「靠北長官比1985還有用」、「有啊，269、586旅長都有親自上去回文過」、「看過少將旅長親自回文闢謠」、「會，靠北完，司令部就派人去督導囉」、「靠北長官的興盛代表多少下情無法上達，但也要思考有多少是有心人士加油添醋來的」。