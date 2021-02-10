軍階最低的國防委員！他創「學兵總隊」抗日　88年後化學兵守國境最前線

▲現代的化學兵在新冠肺炎盛行期間進行環境消毒。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭家榮／綜合報導

學兵總隊在民國22年，當時總統蔣介石命具有化學知識的軍人李忍濤成立，為了對抗可能採取化學攻擊的日本軍。創立之初為避免國際質疑不以「化學」入名且不受重視，在抗日戰爭爆發時發揮奇效。民國47年正式成立化學兵兵科，屢次組織變革後負責反恐應變、災害防救等任務，並在新冠肺炎盛行時防守國境最前線。

一次大戰之後國民政府時期並未有化學兵種，除了國際條約有對軍事發展的限制，不得生產、貯存化學武器，加上當時總統蔣介石也不重視，直到一位名不見經傳的小軍人李忍濤屢次建言，同時1932年1月28日晚上日軍突然襲擊上海駐軍時，上級的不作為激起下屬與民眾的不滿，建軍而有了轉機。就在李忍濤提出從友人得到日本化學兵資料翻譯後，蔣介石終於認知研究化學兵器的重要性，國民政府第一支化學兵部隊終於誕生。

▲李忍濤(右)。（圖／翻攝自搜狐網）

學兵，就是化學兵，當時為了避免日本的質疑，所以低調用「學兵」稱呼。李忍濤從零開始建立這個部隊，引進了許多與當時截然不同的訓練方式與知識，部隊也日益壯大，但真正受到重視得到日軍成立化學516部隊的消息傳出後，直接證實李忍濤的疑慮，他也被蔣介石破例拉入眾將雲集的最高國防委員會擔任委員，當時的李忍濤還只是上校軍官。而李忍濤的出現也被日軍察覺，遂派出女間諜試圖刺探機密，不過被李發現，功敗垂成。

1937年對日戰爭爆發，李忍濤創立的「學兵隊」有了戰功，出動化學拋射炮，使用爆炸彈、電雷管齊放奇襲，一舉摧毀日軍據點，學兵隊一戰成名，李忍濤也被擢升為少將，後來化學兵的重要性提升，也從學兵隊擴大為「學兵總隊」。

秘密運作的「學兵總隊」一直到民國47年化學兵兵科設立後才正式「轉型」並納入國軍體系，屬戰鬥支援兵種。隨著國軍組織變革，歷經崑崙、精實、精進案編組調整，先後在各軍團成立化學兵群、營，現在的化學兵已具有反恐應援、化災搶救、防疫消毒及污染防治等能力。

▲化學兵消毒。（圖／軍聞社）

根據臉書粉絲專頁「中華文史青工聯隊」文章所述，曾訪問去年甫過百歲的退役軍人鄭集成，他自陸軍官校19期的化學兵特別班的化學兵獨立第3大隊畢業，對日抗戰期間，曾派駐印度接受美式訓練，並參加滇緬戰役，所屬部隊在日軍作戰後曾擄獲知名的大象林旺。鄭集成於民國36年跟著林旺搭上「海基號」從廣州來到台灣，是目前少數見證學兵總隊歷史演變的老兵之一。

▲疫情肆虐之下，包機深夜抵台，33化學兵群出動消毒。（圖／軍聞社）

近代台灣的化學兵大多出現在防災防疫的場合，先後執行口蹄疫、921震災、油污處理、土壤整治、SARS、登革熱防治以及災後防疫消毒等任務，也在新冠病毒肆虐全球時，擔任防守國境最前線的角色，從武漢包機、寶瓶星號郵輪、檢疫所、營區，以及近期桃園地區的消毒，都可見化學兵的身影。