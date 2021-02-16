快訊／台南男最後一口氣！死前求路人打給妻子　電話不通成永別

記者柯沛辰、林悅／台南報導

台南市安平區16日晚間6點多發生一起街頭命案，31歲王姓男子與人談判破裂，遭對方以尖刀刺傷，一路逃到永華路二段某餐廳停車場，無奈仍遭仇家追上送命。目擊民眾指出，死者全身刀傷，慘不忍睹，死前曾請路人幫忙打電話給妻子，但最後一通電話未接通。

據了解，王男案發前在育平路一處停車場談判，不料遭對方持刀刺傷，轉身逃離現場。途中，王男攔下一輛路過的雙載機車，向車上2名男大生求救，稱自己正在被追殺。語畢，王男跳上車，一路三貼逃到永華路二段某港式飲茶餐廳停車場。

▲現場血跡斑斑，拉起封鎖線。（圖／記者林悅攝）

2名男大生嚇壞趁隙逃離，但兇嫌仍駕車緊追不捨，在停車場衝撞機車，反覆追撞王男，直到車頭、保險桿都撞爛，才揚長而去。王男倒地後，尚有一絲氣息，虛弱請目擊路人打電話通知台南新市的妻子，但電話不通。

警消到場後，連忙將人送上救護車，但王男隨即失去呼吸心跳，送往成大醫院急救後仍傷重不治。之後，警方再次撥打電話，總算聯繫上死者妻子，這才得知死者確切身分。

▲王男到院時已無呼吸心跳。（圖／記者林悅翻攝）

妻子供稱，死者早上就出門，但並未說要去哪，沒想到竟天人永隔。

目前警方初判車上至少有2人，稍早9點多也在台南仁德86快速道路下尋獲作案車輛，距離案發現場約15公里，但兇嫌棄車逃亡，已鎖定特定對象，全力追緝中。

▼警方找到犯案車輛。（圖／記者林悅攝）