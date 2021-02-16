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男大生租車遊台南捲入殺人案　死者攔路求救「被逼三貼」幫逃亡

記者柯沛辰、林悅／台南報導

台南市安平區16日晚間6點多發生一起街頭命案，31歲王姓男子談判遭人刺傷，逃亡途中攔搭一輛路過機車，向車上2名男大生求救，怎料一路「三貼」逃到永華路二段某餐廳停車場，仍遭仇家追上送命。據悉，這群大學生來自外地，相約租機車到漁光島遊玩，怎料回程途中竟捲進命案。

據悉，王男案發前在育平路一處停車場談判，不料遭對方持刀刺傷，轉身逃離現場。途中，王男攔下一輛路過的雙載機車，向車上2名男大生求救，稱自己正在被追殺。語畢，王男跳上車，一路三貼逃到永華路二段某港式飲茶餐廳停車場。

▲▼台南市安平區育平路路外停車場命案第一現場。（圖／記者林悅攝）

▲台南市安平區育平路停車場，為命案第一現場。（圖／記者林悅攝，下同）

三貼逃亡途中，一名男大生害怕跳車，改由王男繼續騎車，載另一名男大生繼續逃往永華路二段。不過，嫌犯緊追不捨，一路駕車尾隨，最終也來到停車場，從後高速衝撞，導致機車2人雙雙倒地。

剩下一名男大生見情勢不對，趕緊逃離現場，獨留王男在現場。不過，兇嫌不肯罷休，反覆開車、倒車衝撞王男，直到車頭、保險桿都撞爛才揚長而去。

▲▼台南市安平區育平路路外停車場命案第一現場。（圖／記者林悅攝）

▲王男遭刺地點，現場拉起封鎖線。（圖／記者林悅攝）

警消到場後，連忙將人送上救護車，但王男隨即失去呼吸心跳，送往成大醫院急救仍傷重不治。

目前警方初判車上至少有2人，稍早9點多也在台南仁德86快速道路下尋獲作案車輛，距離案發現場約15公里，但兇嫌棄車逃亡，已鎖定特定對象，全力追緝中。

 ▼警方找到犯案車輛。（圖／記者林悅攝）

▲▼台南男最後一口氣！死前求路人打給妻子　電話不通成永別。（圖／記者林悅攝）

 

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