高雄17歲少年偕女友遊柴山意外失足！跌落海蝕洞雙手骨折

▲海巡人員在柴山海蝕洞救出意外摔落的17歲少年。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

海巡署南部分署第五岸巡隊30日下午5點多執行巡邏勤務時，在經過柴山海蝕洞時，突然聽到呼救聲，隨即前往查看，抵達現場時，在海蝕洞上方觀景台的遊客表示，有一名男子在攀爬岩壁時不慎跌落海蝕洞，站長和組員隨即前往失足點查看，果然看到男子躺臥在海蝕洞旁，所幸緊急將人救治後，男子傷勢並無大礙。

海巡署表示，柴山海岸沿線以珊瑚礁岩沖蝕所形成自然地型聞名，加上鬼斧神工般的峭壁、峽谷景觀，是熱門的網路著名打卡及登山熱點，不過近年來發生多起遊客失足受傷案件，據了解，這次跌落海蝕洞的17歲古姓男子，是和女友以及另外5名友人在下午5點多，前往海蝕洞上方平台觀看夕陽，因攀爬岩石要下去海蝕洞時，不慎腳滑跌落山谷。

▲海巡人員在柴山海蝕洞救出意外摔落的17歲少年。（圖／記者黃子倩翻攝）

所幸海巡人員循著其他遊客的說法，發現受傷的古姓男子時，他的意識清楚，不過雙手疑似骨折且身上有多處擦挫傷、動彈不得，所幸海巡人員機警在第一時間聽到呼救聲、發現異常，並在消防隊的配合下，男子才得以及時成功獲救，保住寶貴生命。

海巡署南部分署第五岸巡隊表示，柴山地區緊臨海岸線，加上特有的珊瑚礁海蝕地形，近期在網路推波助瀾下，發展多處秘境路線，但因尚未經開發，相關安全設施均未設置，沿岸多處有崩塌、落石危機，民眾稍有不慎即會發生摔傷跌倒或受困的險境，也特別提醒，前去遊玩的民眾務必注意潛在危險，民眾若於海邊或岸際發現急難狀況時，亦請多利用海巡『118』報案專線，海巡署接獲通報將立即前往協處。

▲海巡人員在柴山海蝕洞救出意外摔落的17歲少年，緊急將人送醫治療。（圖／記者黃子倩翻攝）

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