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感謝清潔員辛勞　黃偉哲大年初五溫馨慰勞

▲台南市長黃偉哲大年初五，在環保局長謝世傑陪同下，特地到仁德區、東區，慰問執勤人員並致贈新春賀禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲大年初五，在環保局長謝世傑陪同下，特地到仁德區、東區，慰問執勤人員並致贈新春賀禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節連假還未結束，環保局清潔人員已經正常收運垃圾，市長黃偉哲於16日大年初五，在環保局長謝世傑陪同下，特地到仁德區、東區，慰問執勤人員並致贈新春賀禮，感謝大家連假期間堅守工作崗位，更難得的是除夕當天垃圾收運在事先有效的調度下沒有任何延遲，創了服務新紀錄，提升服務品質。

▲台南市長黃偉哲大年初五，在環保局長謝世傑陪同下，特地到仁德區、東區，慰問執勤人員並致贈新春賀禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長提醒清潔隊員們，要落實個人防疫，注意健康，親切的話語，讓隊員備感溫馨。

▲台南市長黃偉哲大年初五，在環保局長謝世傑陪同下，特地到仁德區、東區，慰問執勤人員並致贈新春賀禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長發給每位清潔隊員1份新春紅包，祝賀大家新春快樂。黃偉哲表示，很多單位大年初六才上班，但環保清潔人員為了服務市民、為了市容環境，犧牲假期來工作，敬業態度值得肯定。環境維護工作繁雜，例行的垃圾清運、溝渠清疏到防疫噴藥之外，遇上大活動加班出勤更是家常便飯，謝謝大家，辛苦了。期許新的一年繼續秉持專業，讓大臺南市容景觀，好還要更好。市議員吳禹寰、郭鴻儀、曾培雅、蔡旺詮、東區區長陳勝楠等亦前來感謝隊員辛勞付出。

▲台南市長黃偉哲大年初五，在環保局長謝世傑陪同下，特地到仁德區、東區，慰問執勤人員並致贈新春賀禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

別人還在放假，清潔隊人員大年初四已經加班、恢復正常收運垃圾。對此，清潔人員表示，環保工作全年無休，排到上班就得好好的出勤，這是本份也是環保人該有的體認，感謝黃偉哲市長重視基層，特地來慰勞。

▲台南市長黃偉哲大年初五，在環保局長謝世傑陪同下，特地到仁德區、東區，慰問執勤人員並致贈新春賀禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長謝世傑，大年初五另前往佳里區、安定區、善化區、永康及歸仁區等清潔隊視察與慰問，他肯定清潔隊人員的付出與辛勞，值勤時善盡職責，不因年節期間有所鬆懈，一如往常地展現專業與優質的服務品質，維護市容景觀與環境整潔。

▲台南市長黃偉哲大年初五，在環保局長謝世傑陪同下，特地到仁德區、東區，慰問執勤人員並致贈新春賀禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲大年初五，在環保局長謝世傑陪同下，特地到仁德區、東區，慰問執勤人員並致贈新春賀禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局初一至初三未收運垃圾，但為確保市內風景區環境整潔，仍派出清潔隊員機動清運。此外，春節期間又出動559人次清潔打掃，以維護熱門景點、交通站場、主要道路等周遭環境。環保局初四上午8時起，依原來的清運路線加收一次，晚上再依夜間正常收運，共計出動1026人次、1103車次，總計共清運出約3300噸垃圾，其中回收量佔約260噸，塑膠容器、紙類及玻璃類佔多數。

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