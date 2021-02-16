搭高鐵北返巧遇黃偉哲　酈英傑大讚台南「適合旅行的美麗城市」

▲黃偉哲在高鐵站巧遇酈英傑。（圖／取自黃偉哲臉書）



記者林銘翰／台南報導

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）日前在台南街頭騎乘單車，遭民眾「野生捕獲」上傳至臉書社團，瞬間引起網友熱議。對此，台南市長黃偉哲16日在高鐵站「巧遇」準備北返的酈英傑夫婦，並表示酈英傑頻頻稱讚台南是個適合旅行的美麗城市，夫人則強調台南的共享自行車「T-bike」，實在是太便利了。

春節連假期間艷陽高照，許多民眾把握連假好天氣出門走走，有網友日前在台南街頭停等紅綠燈時，意外發現一名外國男子疑似是酈英傑本人，AIT也向《ETtoday新聞雲》證實，酈英傑確實正在台南享受他的旅行。

黃偉哲16日赴高鐵台南站發送旅客平安福袋及防疫須知，並且巧遇即將北返台北的酈英傑夫婦。黃偉哲說，酈英傑頻頻稱讚台南是個適合旅行的美麗城市，酈英傑夫人則是強調台南的共享自行車「T-bike」，實在是太便利了。

黃偉哲強調，他要代表台南市民向酈英傑表達，歡迎來到這座他喜愛又熟悉的城市，因為在1978年時，酈英傑曾經以傳教士的身分來到府城宣教，所以對台南的風土人情十分熟稔。

黃偉哲提到，他在昨天回覆網友時，希望酈英傑夫婦來台南「記得點全糖去冰」，因為全糖是甘甜誘人的美食；去冰則是熱情洋溢的人情味。

黃偉哲也說，「酈處長夫婦，請繼續享受您的台南行」。

▼有網友日前在台南街頭發現一名疑似酈英傑的男子。（圖／網友提供）



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