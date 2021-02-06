Google、FB獨吞80%廣告收入　加國報業祭「空白頭版」籲推新聞付費

▲加拿大報紙在4日打出空白頭版，以抗議Google和Facebook靠著新聞媒體所產製的內容，獲取巨額廣告收益，卻未讓媒體獲得應有的報酬。（圖／翻攝自Facebook／沈榮欽）

記者葉睿涵／綜合報導

在加拿大，2月4日這天幾乎所有報紙的頭版，除了印有報頭外，整版都是一片空白。這是由加拿大報紙協會帶領全國報業所發起的一場運動，「消失的頭條」（Disappearing Headlines）。這場運動是為了向Google、Facebook抗議，這些科技巨頭靠著新聞媒體所產製的內容，獲取了加拿大境內超過80%的廣告收益，卻未讓媒體獲得應有的報酬。

據加拿大報紙協會（News Media Canada）po在官網的聲明顯示，他們呼籲政府立即採取行動，學習澳洲通過立法，讓報業可以與這些科技巨頭進行談判，為網路上使用的內容付出公平的價格；如果Google和Facebook拒絕合作的話，他們也希望政府對其處以巨額罰款。

澳洲政府最近擬頒布新令，要求Google和Facebook在引用新聞內容時，必須向當地媒體付費。此舉引起Google的強烈不滿，甚至撂狠話要挾澳洲，若通過該法令的話，將移除澳洲境內的搜索服務，並讓全澳洲1900萬名用戶面臨YouTube體驗降級的後果。

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