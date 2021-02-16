22日開學前大消毒！全國4346所高中以下學校噴藥防疫

▲新北市防疫消毒大隊執行校園遊憩區環境消毒28興福國小防疫消毒。（圖／環保署提供，下同）



記者許展溢／台北報導

高中以下學校下周一（22日）就要開學了，環保署今（16日）指出，與地方防疫消毒大隊於春節連假期間就開始全國4346所高中（含）以下學校及公立幼兒園之校園周邊及校內戶外公共環境消毒工作，在校園周邊及戶外公共空間噴藥消毒，不放過任一角落，讓學生及家長在開學前能有個安心上學環境。

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▲台北市防疫消毒大隊執行廁所洗手檯環境消毒。



環保署表示，全國防疫消毒大隊將負責全國高中以下學校及公立幼兒園周邊公共環境之消毒作業，包括運動場、川堂、洗手台、廁所、溜滑梯遊樂設施等，於春節連假期間消毒防疫工作仍不停歇，統計2月10日至16日止已完成557所學校周邊環境消毒，預計於開學前將完成全國4346所高中以下學校及公立幼兒園周邊環境消毒工作，同步並由學校進行校園教室內部空間整潔工作；至於大專院校部分，將由教育部督導各校委託合格清潔業者對校園消毒，同樣也是在開學前完成。

▲新北市防疫消毒大隊執行校園遊憩區環境消毒。



環保署呼籲，除了學校等公共場所的清潔消毒外，提醒民眾進出人潮密集交通場站、商圈、公園或熱門景點等場所時，請務必佩戴口罩，並應以肥皂勤洗手、注意咳嗽禮節等個人衛生習慣，降低感染風險，定期清潔家戶內外環境，才能維護自己與家人健康。