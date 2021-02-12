完整紀錄口罩配賦SOP過程　花蓮衛生局首獲國家醫療品質獎

▲花蓮縣衛生局自製影片獲獎是花蓮縣衛生局有史以來第一座【國家醫療品質獎】。（圖／花蓮衛生局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣衛生局響應「財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會」舉辦之2020年國家醫療品質獎「防疫動起來！Join Us Fighting COVID！！」徵選活動，自製影片「抗新冠、我罩你-花蓮口罩隊」脫穎而出，榮獲防疫專題獎項-防疫團體貢獻獎，是花蓮縣衛生局有史以來第一座【國家醫療品質獎】，激勵衛生局團隊及所有第一線醫療及護理人員。

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，因應新冠肺炎防疫作業，各縣市衛生局擔任各類醫療、護理機構及防疫單位醫療口罩、防護隔離衣統一配賦之責。花蓮縣衛生局去年1月至12月共配賦一般及外科口罩11853563片，N95口罩58384片，隔離衣39620件。防疫物資配賦量相當龐大，在衛生局毫無增加人力的現況中，必須確實、即時、正確地將防疫物資提供給各防疫單位，作為保護第一線人員的利器。防疫期間重要物資視同國家戰備物資，為嚴謹處理，衛生局從無到有建立完整的SOP流程，精準且有效率，工程浩大且艱鉅。完整的配賦流程由接獲郵局運送的口罩開始，進行盤點、查驗、登錄、分配、通知、再核對、最後如實交給各單位，讓花蓮前線醫事及防疫人員得以安全守護鄉親健康。



一年來衛生局團隊利用處理繁忙公務以外的時間，額外奉獻相當多心力在防疫，這些團隊努力的過程被拍攝記錄，將大眾所看不見口罩配賦過程透過影片記錄的方式留下歷史軌跡，並投件徵選【國家醫療品質獎】。「財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會」自109年5月至8月底徵求公務機關、醫療機構及產業界等溫馨故事及解決方案之防疫相關作品，經過4個月三階段甄選，花蓮縣衛生局這支深刻紀錄防疫後勤團隊對於防疫物資管理的影片「抗新冠、我罩你-花蓮口罩隊」，獲得防疫動起來－防疫貢獻獎（團體組-公部門）殊榮。這個獎項全國共計112家機構参與，花蓮縣衛生局從七百多件作品中受到評審肯定獲獎，是花蓮縣衛生局有史以來第一座【國家醫療品質獎】，激勵衛生局團隊及所有第一線醫療及護理人員。



朱局長進一步表示，嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）自去年1月起開始影響台灣，在全球肆虐造成相當嚴重疫情，目前全世界已有超過一億人染疫。台灣面對疫情超前部屬成立中央流行疫情指揮中心，定時以記者會方式對外說明全球疫情發展及台灣現況，提供的各種防疫措施著實成為了民眾生活中的一部分。其中，口罩成為防疫生活中不可或缺的一項重要物資，與民眾息息相關，指揮中心也隨著疫情及供貨量調整了不同階段的管制措施，目前全國口罩供應充分，鄉親應該珍惜資源並配合各項防疫政策。



花蓮縣衛生局呼籲鄉親，疫情尚未趨緩，防疫是全民運動，尚需大家共同努力，做好個人自主管理，戴口罩、勤洗手。對於疫情相關之防治措施及最新發展狀況，應以中央流行疫情指揮中心所公布之訊息或聲明為準，相關資訊可至疾病管制署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

►腦公！你不可以賴帳喔