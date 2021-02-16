點12道3000元開運菜！她控少3道「當我們盤子？」　羊肉店回應了

記者陳俊宏／綜合報導

有女遊客到台南一間知名羊肉店用餐，她指控，點了3000元的套餐，明明菜單上有12道菜，店家卻只出了9道菜，反映後才補上，「當我們是盤子？」對此，業者表示，過年期間店裡客人比較多，難免會出錯，如果有少出菜，只要客人提出都會補上去。

業者因應過年期間推出「春節開運套餐組」，合菜價格從3000元到5000元的都有，3000元菜色包括「蔥酥羊油拌麵線（一盤）」、「炒麻油羊肉」、「炒麻油羊肝」、「蔥爆羊肉」、「熱炒時蔬」、「清燙羊筋」、「清燙羊雜」、「清燙三層肉」、「凍皮或凍豆腐」、「鍋底（一份）」、「高麗菜（一份）」、「生羊肉片（二份）」。

▼這家店生意非常好。（圖／東森新聞）

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▼投訴人點了3000元開運套餐。（圖／東森新聞）

這名女遊客上網發文，控訴店家少上菜，拗客人荷包。她接受《東森新聞》訪問，還原當時情形，「我就問一下阿桑說，這樣子菜就出完了嗎，因為上面寫12樣，你這裡才出了9樣菜，這樣子收3000塊也太貴了吧，而且菜也沒有出完對不對？」她聽到阿桑「沒有啊、就出完了啊」的回覆，直呼「不對吧」，認為應該算盤子確認。

女遊客表示，確認業者少上三樣菜，包括清燙羊筋、羊雜和三層肉，卻收套餐的價格，質疑店家少上菜，還要遊客多掏錢，會不會太誇張，「這9樣菜根本不值3000元價格，我發現我們隔壁桌有一桌他們也是啊，他們也是上了8樣菜，可是我們不知道是不是點套餐，因為我們沒跟他講。」

對此，業者出面回應，雖套餐上總共有12樣東西，但有些食材會直接幫客人下鍋烹煮，「鍋底或豆皮、凍豆腐擇一嘛，就一定在（鍋）裡面了，所以你不能算盤子啊。如果我沒出菜，你馬上跟我反映，我們就會補上，難免有時會疏忽啊，因為客人太多了。」

業者坦言，過年期間店裡客人比較多，難免會出錯，如果有少出菜，只要客人提出都會補上去，希望客人能體諒，絕對不會故意少上菜多收錢。