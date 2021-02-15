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社會 社會焦點 保障人權

進包廂10分鐘內⋯遭男客硬上！按摩妹驚逃求救　店長竟冷處理

▲▼按摩。（圖／pixabay）

▲男客人性侵女按摩師，聲稱雙方是在進行性交易。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

王姓男子2018年7月29日晚間到板橋一間按摩館消費，進包廂不到10分鐘後，竟突然撫摸19歲女按摩師小言（化名）的胸部、大腿及下體，遭對方推開後，還直接脫褲、性侵小言得逞。小言當時曾向店長求救卻遭冷處理，最後不甘受辱，決定提告，而王男還辯稱雙方是談好要「法式按摩」即性交易。一審新北地院依法將王男判刑3年2月，案經上訴，二審高院駁回。

判決指出，小言指控，當天進入包廂服務5至10分鐘後，王男便突然伸手摸她胸部、大腿內側、下體，即便她強烈拒絕，王男仍不願停止動作，還趁她彎腰摺毛巾時，從背後直接脫掉她的褲子，強壓硬上得逞；當下王男的行徑讓她嚇傻，趕緊以「洗毛巾」為由，跑出包廂向店長求救，不料卻遭店長以「時間沒做足，只能收半小時450元或500元」、「客人不可以脫褲子，若被警察抓到就是不對的，你們做小姐不可以讓客人脫褲子」等語冷處理，於是她硬著頭皮回去把20分鐘的療程完成。

王男否認犯行辯稱，他與小言為合意性交，一開始2人就說好要進行性交易，價錢的部分則沒有事先說清楚，還說自己先前提過要「法式按摩」，以為對方知道法式按摩就是性交易。

一審法官調查發現，事發後，小言曾傳訊息給王男，內容提及「你將生殖器放入我的生殖器的時候，我是有推開你的，我也有拒絕你，跟你說我不要，我不喜歡，也請你不要為難我」、「我真的一年前是櫃台小姐，我沒有接觸按摩的小姐」、「我不知道你說的法式是這種」。另外，小言男友也說，當天小言訴說整起性侵案件時，情緒激動，感覺要哭，臉色相當不悅。

新北地院審酌王男利用按摩機會，不顧小言意願，強行性交，顯然未能尊重小言性自主決定權，但考量雙方以35萬元達成和解賠償，依強制性交罪，將王男判刑3年2個月。

王男不服結果提上訴，再次否認犯行，辯稱雙方為合意性交，否則怎會留下個人聯絡方式給小言，再加上他有前科，檢方不願相信他的話、挨告壓力大，才會測謊失敗。王男辯護人則稱，王男當天就是要進行性交易，若小言遭性侵怎會進出包廂多次未求救，而該按摩店曾遭查獲經營性交易，可間接證實該店有從事性交易，王男無違反小言意願而性交，此外談和解時，小言曾強勢要100萬元，要求提前給付，否則將反悔不和解，於開庭做不利陳述。

不過，高院再次勘驗相關事證後，不採信王男、王男辯護人說詞，最終以原審無誤，駁回告訴。

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