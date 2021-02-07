快訊／高雄警和確診者同桌吃飯！遭列居家隔離　分局調派警力支援

咳咳，上個月研究了一下高端疫苗的臨床試驗以後，我就跑去報名啦。報名的主要原因還是覺得自己有需要，畢竟身為一個醫療業務天天在醫院穿梭，但是又不在公費施打或是優先名單的範圍裡，想想覺得參加試驗好像也是個不錯的方式，所以就參加囉～