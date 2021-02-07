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快訊／高雄警和確診者同桌吃飯！遭列居家隔離　分局調派警力支援

▲高雄市衛生局外觀。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市衛生局外觀。（圖／ETtoday資造照）

地方中心／高雄報導

高雄市驚傳有員警曾與確診者同桌吃飯，現在被匡列居家隔離，該轄區分局為填補警力空缺，派任轄內其他派出所警力支援。

據了解，這名確診者是在居家檢疫期滿後才確診，不過他在社區活動期間，曾到高雄與具警職身分的友人聚餐，現在衛生單位匡列接觸者，警職友人也被列入居家隔離，該轄區分局為填補警力空缺，只好派任轄內其他派出所支援勤務。高雄市衛生局證實有此事，不過詳細內容仍須由指揮中心公布。

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