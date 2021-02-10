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基層員警與民力小年夜圍爐　黃偉哲市長捧弱勢團體年菜展溫馨

▲台南市長黃偉哲於10 日晚上，在台南市警局局長方仰寧等人陪同下，至台南市警永康分局與基層員警及協勤民力小年夜圍爐並發送慰問紅包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲於10 日晚上，在台南市警局局長方仰寧等人陪同下，至台南市警永康分局與基層員警及協勤民力小年夜圍爐並發送慰問紅包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為關懷慰問基層警察同仁與民防、義警、巡守隊等協勤民力，春節期間維護治安的辛勞付出，市長黃偉哲於10 日晚上，在台南市警局局長方仰寧等人陪同下，至台南市警永康分局與基層員警及協勤民力小年夜圍爐並發送慰問紅包，以肯定基層員警與協勤民力於年節期間的堅守崗位及犧牲奉獻。

▲台南市長黃偉哲於10 日晚上，在台南市警局局長方仰寧等人陪同下，至台南市警永康分局與基層員警及協勤民力小年夜圍爐並發送慰問紅包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長近日會同社會團體訪視一些弱勢朋友，發現社區中尚有許多獨居老人或經濟上較弱勢者需要被扶助，故利用本次慰問機會特別訂購社福團體及弱勢團體所製作的年菜，除慰問辛勞的執勤員警與協勤民力外，更盼「拋磚引玉」喚起社會大眾的共鳴，共同發揮愛心多予照護弱勢團體與民眾。

▲台南市長黃偉哲於10 日晚上，在台南市警局局長方仰寧等人陪同下，至台南市警永康分局與基層員警及協勤民力小年夜圍爐並發送慰問紅包。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲於10 日晚上，在台南市警局局長方仰寧等人陪同下，至台南市警永康分局與基層員警及協勤民力小年夜圍爐並發送慰問紅包。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲於10 日晚上，在台南市警局局長方仰寧等人陪同下，至台南市警永康分局與基層員警及協勤民力小年夜圍爐並發送慰問紅包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長在市警局長方仰寧、大台南警友會理事長林玉柱、副理事長蔡明憲、理事謝添寶、台南市警友會副理事長何儼、守望相助大隊長宋俊明、義警大隊長魏正宗及民防大隊長沈尚邦慰問員警，並於慰問餐會中，黃市長更親自烹煮象徵「物庶民豐」、「圓圓滿滿」的水餃，端送至每一桌，為辛勞的員警與協勤民力加油打氣，以慰勉警察同仁及協勤民力於春節連假期間，犧牲和家人團聚的時間，在第一線維護治安工作，尤其更希望凝聚警察與民力的團結力量、建構春節期間安全維護的強大力量、展現「法律無假期，治安不打烊」的決心，讓民眾的生活過得更好、安心歡度春節假期。

▲台南市長黃偉哲於10 日晚上，在台南市警局局長方仰寧等人陪同下，至台南市警永康分局與基層員警及協勤民力小年夜圍爐並發送慰問紅包。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲於10 日晚上，在台南市警局局長方仰寧等人陪同下，至台南市警永康分局與基層員警及協勤民力小年夜圍爐並發送慰問紅包。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲於10 日晚上，在台南市警局局長方仰寧等人陪同下，至台南市警永康分局與基層員警及協勤民力小年夜圍爐並發送慰問紅包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣防疫工作成效在國際上有目共睹，台南市政府對於防疫工作的投入更是不遺餘力。今年春節 7 天的連續假期，除治安、交通工作的維護外，黃偉哲市長叮嚀警察同仁結合義警、義交、民防、巡守、志工等民間五力，協助推動本市防疫工作，更請同仁執勤時務必做好個人防護措施，保護好自己才能保護民眾，一同守護臺南市民的健康，遠離疫情的危害。

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