認識5天就交往！14歲逃家少女「激戰男友21回」　爸找到人傻眼

▲男子與少女僅認識5天就決定交往，發生關係共21次，事後遭少女父親提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

20歲潘姓男子2018年10月20日於廟會活動結識14歲少女小花（化名），5天後便決定交往，並前後於國小廁所、潘男住處發生關係21次。直到隔年8月，小花因離家未歸，其父親隨後找到女兒，得知全情，氣得報警處理，全案因此曝光。一審橋頭地院依法將潘男判刑1年，案經上訴，二審高雄高分院駁回。

一審審理期間，小花證稱，自己確實與潘男發生關係，2人剛在一起時因學校仍在放寒假，曾跑到國小廁所內發生關係，直到開學後則改為週六、週日到潘男位於屏東的住處，前後發生關係21次。法官審酌後，依對於十四歲以上未滿十六歲之女子性交罪，共21罪，將潘男判刑1年。

潘男不服結果，上訴指稱，小花有明確表達雙方為男女朋友關係，彼此愛戀，如以上開罪名判刑，無異是以國家公器壓制青少年意思及情感表示的自由，對青少年之心智健全發展有害無利，法院應從輕論處或宣告緩刑，依法酌減刑期，原判決並未考量這部分，尚有失衡。

另外，潘男指出，父親為身障人士，僅能依靠他一人工作收入維生，同居祖母則已70歲，平時起居需要他幫忙看護扶持，若入獄，家人將頓失倚靠，無人供養，恐有性命之憂，故提起上訴，請求法官撤銷原判，另以適法判決。

不過，高雄高分院認為，案發當時潘男已是20歲成年人，具明辨事理能力，卻明知小花逃家在外，仍率以情慾而為，難認有何特殊原因，非得如此不可，另審酌至今潘男尚未與小花父親達成和解，最終以上訴無理由駁回。