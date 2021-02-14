拿房產換照顧！不孝兒一拿到權狀秒失聯　中風父心寒提告





▲老父親與兒子約好，以過戶房屋換每月給付9000元扶養費，但兒子卻在過戶後消失無蹤。（示意圖／達志影像）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名曾姓男子與妻子離婚後，獨自扶養兩名兒子，不過，他領有極重度身心障礙手冊，長子也患有智能障礙，與智能正常的次子約好，日後每月給付9000元扶養費照顧他，便將老屋過戶給對方。不料，次子拿走房屋權狀後，隨即失聯，讓曾男決定向法院聲請給付扶養費。對此，高雄少年家事法院審理後，判曾男勝訴。

判決指出，曾男主張，他2008年起獨自扶養兩名兒子，不到30歲即患有腦中風，導致他左耳失聰，並罹患思覺失調症、陳舊性肺結核、中度阻塞性通氣障礙等疾病，領有極重度身心障礙手冊，無法正常工作，但仍盡力扶養孩子到成年，而次子為唯一智能正常的子女，曾男便與次子約定好，將老房屋過戶給次子，而次子則必須每月給付9000元扶養費，照顧他與患有智能障礙的長子。

怎料，2020年4月，次子將房地產權狀取走後，即避不見面，打電話也不接聽，而曾男為了照顧長子，扣除低收入戶補助1萬7000餘元後，每月仍得負擔7000元的養護之家費用，讓他生活吃不消，決定提告次子，向法院聲請給付扶養費。

對此，次子經法院通知並未到庭，也未提出書狀作任何聲明或答辯。法官勘驗相關事證後，確認聲請有據，因此審酌後，判曾男勝訴，次子每月須給付9000元扶養費。