　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

AIT處長騎台南T-bike出沒？　網驚呼：不需保鑣？要攻擊他村莊？

▲▼有網友在台南街頭發現一名疑似酈英傑的男子。（圖／網友提供）

▲有網友在台南街頭發現一名疑似酈英傑的男子。（圖／取得網友授權提供）

記者黃巈禾／台北報導

大年初四艷陽高照，許多民眾把握連假好天氣出門走走，有網友在台南街頭停等紅綠燈時，意外發現一名外國男子疑似是美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）。儘管美國在台協會目前還尚未證實，但許多網友斬釘截鐵認為就是酈英傑本人。

該名網友在臉書社團「台南爆料公社－台南最大社團」PO出一張照片，他表示，今天在台南西門圓環遇到一個外國人，「一直覺得他很像某人，是我看錯嗎？」

▲美國在台協會處長酈英傑出席世界台商聯合總會年會。（圖／記者林敬旻攝）

▲酈英傑。（資料照／記者林敬旻攝）

在這張照片中，這位疑似酈英傑的男子穿搭走休閒風，戴著墨鏡，身穿短袖條紋上衣和牛仔褲，騎乘台南的「T-Bike」和大家一起等紅綠燈，而一旁的女子疑似是他的夫人。美國在台協會目前尚未證實是酈英傑夫婦，不過有許多網友認定就是酈英傑本人，他們紛紛留言「AIT處長啦」、「對啦！酈英傑」、「AIT處長酈英傑」、「對啦是他沒錯」、「旁邊是他老婆」、「好平民風」、「趕快去要合照」、「不需要保鏢顧著嗎？」

此外，還有網友歪樓「像雪莉，他來攻擊你的Coin Master 村莊」、「他攻擊了你的村莊？」、「你要攻擊他的村莊嗎」，還有網友眼花看成「我還以為gogoro 裝上了排氣管了」、「我以為狗狗肉有排氣管」。

臉書粉專「貓與邪佞的手指」也分享這張照片並表示，「AIT處長在全糖市。記得要全糖，即使有美國護照，點了半糖或無糖，一樣是要逮捕的。還有，早上的牛肉湯、羊肉湯，即使是處長，還是要早起一起排隊的，賣完跪下哭泣也是沒有用的。 大台南老闆就是這麼有個性」。

網友紛紛留言「外交豁免權可以點半糖或無糖啦」、「騎腳踏車」、「可惜我今天從台南北上了，所以遇不到」、「虱目魚湯喝爆」。

ET快訊
檢舉達人誤傳「色色片」到檢舉系統！　警打開傻眼送辦
台商大鬧檢疫所「隨地撒尿拉屎」　工作人員嘆：3天才清完
熊熊拜地基主「誤踩禁忌」！　慘摔傷照曝光
野生AIT處長騎台南T-bike出沒？　網驚呼：不需保鑣嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

AIT處長騎台南T-bike出沒？　網驚呼：不需保鑣？要攻擊他村莊？

李貴敏批蘇揆「武漢肺炎」掛嘴邊：別再沉溺於川普時代的仇中路線

擋豬內臟護駕、破防陳玉珍　民進黨在立院靠她「一女當關」

影／任期剩2年！柯文哲預告3建設收場、2大工程將開工

疫苗來了！柯文哲：依「保存狀況」設定不同注射場域

台北未來有2大計畫！柯文哲談2024：2023再認真選就可以了

影／為北市打造城市美學！柯P：公車站牌、座椅都要有設計

柯文哲2月底公布後疫情時代白皮書　拚2021年數位轉型

柯文哲自稱擁護中央、誇陳時中！老實樹立刻倒　網友笑翻

雙北正妹發言人合體！　被問「想跟誰喝下午茶」學姐秒回：侯市長

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

初二去廟祭改！柴柴虔誠趴拜墊　師父揮旗：母湯好吃懶做要乖乖

食物全壞！2男拔愛心冰箱插頭　鋼鐵爸怒斥：一定要抓出惡劣人

太好買！蔡英文逛《東森寵物雲》　掃年貨「一推車戰利品」全都露

蔡英文隔著玻璃跟「牠」說話　自掏腰包替流浪貓加菜超暖心

AIT處長騎台南T-bike出沒？　網驚呼：不需保鑣？要攻擊他村莊？

李貴敏批蘇揆「武漢肺炎」掛嘴邊：別再沉溺於川普時代的仇中路線

擋豬內臟護駕、破防陳玉珍　民進黨在立院靠她「一女當關」

影／任期剩2年！柯文哲預告3建設收場、2大工程將開工

疫苗來了！柯文哲：依「保存狀況」設定不同注射場域

台北未來有2大計畫！柯文哲談2024：2023再認真選就可以了

影／為北市打造城市美學！柯P：公車站牌、座椅都要有設計

柯文哲2月底公布後疫情時代白皮書　拚2021年數位轉型

柯文哲自稱擁護中央、誇陳時中！老實樹立刻倒　網友笑翻

雙北正妹發言人合體！　被問「想跟誰喝下午茶」學姐秒回：侯市長

亞洲盃資格賽一直延　中國改派U18青年軍出征

被老公摸到軟爛蝴蝶袖　空姐狂健身！還創App獲Google頒獎

虛擬駕駛員成真！　美U-2偵察機成功結合「AI人工智能」

雪隧回堵6.5公里！國5「紫爆」恐塞到凌晨　北返11條地雷路段曝

誤把「色色片」上傳警用APP　女警點開傻眼　達人檢舉不成反被法辦

春遊驚見獅子瘦如柴　壽山動物園：兄弟皆有腎臟病

摩洛哥堅果油全身都能用！5個保養加分Tips　神救援乾燥髮、調和粉底　

野猴闖民宅　偷走8天大「雙胞胎女嬰」！姊遭丟進河中慘死

刮刮樂「連中3張」嗨爆！下一秒卻悲劇了　她崩潰哭：代價好大

桃園這區每坪22萬登最貴區　新屋上衝3字頭「回不去了」

王思佳「胸口下滑」兩點走光！　乳暈看光光...全場看傻啦

政治熱門新聞

蔡英文邀請網紅到總統官邸吃飯　雞排妹有事缺席

AIT處長騎台南T-bike出沒？　網驚呼：不需保鑣？

貧困兄妹流淚收下過年新衣　羅紹和：儘快幫他們蓋廁所

趙少康27年前辯論會高喊「中華民國萬歲」

空軍初四一早升空實施驅離任務　共機也廣播回應

奈良美智抵台！蔡英文信件曝　準備巧克力小籠包到旅館

你還記得嗎？　回顧韓國瑜10句「庶民語錄」

高嘉瑜連唱金曲要平反：我根本超會唱

台北旅遊警示亮紅燈　含兒童新樂園、西門町

王定宇批馬英九：無視新疆慘狀　被唾棄剛好

金門戰地女兒陳玉珍　一身勁裝霸占主席台

錢震宇：民進黨執政台灣更加對立、分歧

孫大千批王定宇：抹紅馬英九前　先Google搞清楚事實

馮世寬脫西裝帥翻　金句總回顧　

更多熱門

相關新聞

同框賴清德參訪Google新園區　侯友宜承諾全力協助第二期工程

同框賴清德參訪Google新園區　侯友宜承諾全力協助第二期工程

Google板橋辦公園區4日開幕，新北市長侯友宜4日特地前往參訪，並與副總統賴清德、AIT處長酈英傑、經濟部次長林全能、工業局局長呂正華等人共同參與開幕視訊會議。侯友宜表示，Google新辦公室的落成讓新北市更邁進國際大城的格局，同時承諾協助第二期工程的法規及技術進行。

LIVE／蘇偉碩衝AIT抗議　邀酈英傑進行台美科學對話

LIVE／蘇偉碩衝AIT抗議　邀酈英傑進行台美科學對話

盧秀燕當面向AIT反萊豬　游錫堃：應有禮貌

盧秀燕當面向AIT反萊豬　游錫堃：應有禮貌

馬英九：蘇偉碩挨告是「非常恐怖的事情」

馬英九：蘇偉碩挨告是「非常恐怖的事情」

盧秀燕向AIT表達拒萊豬　方恩格：不算失禮

盧秀燕向AIT表達拒萊豬　方恩格：不算失禮

關鍵字：

酈英傑

讀者迴響

熱門新聞

快訊／輾狗男靈堂下跪！含淚道歉：我才是畜生

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

合照比OK手勢　環球影城員工開除

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

愛莉莎莎認錯！下架「喝油排膽結石法」2影片

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

兒目睹媽媽幫叔叔吞吐　狠母：告訴爸爸就打死你

彰化凌晨試車2死　死者身分曝光

南鯤鯓國運籤4字藏頭文？網：嚇死

雲林輾狗男600字道歉了　求網友放過家人

丫頭、瑤瑤淚崩！ 5對閨蜜情逼哭網

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

起底愛莉莎莎高學歷背景！

不給吃年夜菜！餐桌多尊炸毛花瓶

更多

最夯影音

更多
雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍
逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面