AIT處長騎台南T-bike出沒？　網驚呼：不需保鑣？要攻擊他村莊？

▲有網友在台南街頭發現一名疑似酈英傑的男子。（圖／取得網友授權提供）



記者黃巈禾／台北報導

大年初四艷陽高照，許多民眾把握連假好天氣出門走走，有網友在台南街頭停等紅綠燈時，意外發現一名外國男子疑似是美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）。儘管美國在台協會目前還尚未證實，但許多網友斬釘截鐵認為就是酈英傑本人。

該名網友在臉書社團「台南爆料公社－台南最大社團」PO出一張照片，他表示，今天在台南西門圓環遇到一個外國人，「一直覺得他很像某人，是我看錯嗎？」

▲酈英傑。（資料照／記者林敬旻攝）



在這張照片中，這位疑似酈英傑的男子穿搭走休閒風，戴著墨鏡，身穿短袖條紋上衣和牛仔褲，騎乘台南的「T-Bike」和大家一起等紅綠燈，而一旁的女子疑似是他的夫人。美國在台協會目前尚未證實是酈英傑夫婦，不過有許多網友認定就是酈英傑本人，他們紛紛留言「AIT處長啦」、「對啦！酈英傑」、「AIT處長酈英傑」、「對啦是他沒錯」、「旁邊是他老婆」、「好平民風」、「趕快去要合照」、「不需要保鏢顧著嗎？」

此外，還有網友歪樓「像雪莉，他來攻擊你的Coin Master 村莊」、「他攻擊了你的村莊？」、「你要攻擊他的村莊嗎」，還有網友眼花看成「我還以為gogoro 裝上了排氣管了」、「我以為狗狗肉有排氣管」。

臉書粉專「貓與邪佞的手指」也分享這張照片並表示，「AIT處長在全糖市。記得要全糖，即使有美國護照，點了半糖或無糖，一樣是要逮捕的。還有，早上的牛肉湯、羊肉湯，即使是處長，還是要早起一起排隊的，賣完跪下哭泣也是沒有用的。 大台南老闆就是這麼有個性」。

網友紛紛留言「外交豁免權可以點半糖或無糖啦」、「騎腳踏車」、「可惜我今天從台南北上了，所以遇不到」、「虱目魚湯喝爆」。