不只桃園消毒！民眾身體不適　化學兵這舉動超貼心

▲衛福部桃園醫院撤離院內病患，化學兵消毒。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

自去年疫情爆發以來，陸軍第六軍團三三化學兵群就在第一線防疫，衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚感染擴大，為防堵病毒進入社區，化學兵連日在該院和周邊鄰里進行消毒。然而，他們不只在防疫最前線守護國人，更時時關心國人，一位少尉和一位上兵的善心舉動，讓民眾揪甘心。

陸軍第六軍團33化學兵群張姓少尉和車姓上兵，日前值勤期間，發現營區門外1名女騎士下車後蹲坐在人行道旁，張姓少尉察覺異常後上前關心，得知謝姓女士身體不適，主動提供一瓶水和暖暖包，讓該女士腰疼緩解不少，終於能騎車去上班。

▲民眾親筆寫信感謝陸軍33化學兵群的善心舉動。（圖／翻攝軍聞社）



事後，謝姓女士寫了一封感謝信給第六軍團。她表示，若不是這小小善舉，她可能在路邊坐到中午都未能移動，上班可能不止遲到半小時，對方幫了大忙，她心中非常感謝。

據《軍聞社》報導，張姓少尉表示，「送人鮮花，手留餘香」，由於家中也有一位需照顧的姐姐，更明白助人的重要性，保護人民是軍人的天職，在能力所及範圍內，一定會盡最大的力量伸出援手，後續將秉持「軍愛民、民敬軍」的精神，永遠與民眾站在一起，做人民堅實的後盾。