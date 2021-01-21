抗疫作戰升級　鄭文燦「交通場站＋大賣場＋市場」加強消毒頻率

▲桃市府21日上午針對部桃週邊7里進行大消毒作業，協調陸軍六軍團化學兵協助消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對衛福部立桃園醫院日前爆發院內醫護人員感染事件，引發周邊居民緊張，桃園市長鄭文燦協調軍方協助，陸軍六軍團33群化學兵21日上午會同市府環保局在週邊7個里進行大消毒；鄭文燦表示，市府與中央全力配合加強防疫等級，並籲請市民落實前往八大場所需戴口罩維持衛生、保持社交距離等衛生習慣，同時加強宣導餐飲業、化妝品專賣店暫停試吃、試用等服務，全力做好防疫措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃市府21日上午針對部桃週邊7里進行大消毒作業，鄭文燦視察環保局人員消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦上午視察環保局與六軍團33群化學兵消毒作業，鄭文燦指出，市府與中央全力配合加強防疫等級，籲請市民落實前往八大場所要戴口罩維持手部衛生、保持社交距離等衛生習慣，同時需加強宣導餐飲業、化妝品專賣店暫停試吃、試用等服務。

環保局說，環保局防疫消毒大隊出動30人，主要負責桃園區龍山、龍壽、龍祥里等3個里；六軍團33化學兵群出動33名化學兵，主要負責八德區茄明、高城、高明與永豐里共計4個里，總計動員66名消毒隊員，預計今天內會完成消毒作業。

▲桃市府21日上午針對部桃週邊7里進行大消毒作業，降低傳染風險。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局說明，參與消毒包括陸軍六軍團33化學兵群與環保局，共出動水霧消毒車2部、桶裝消毒車3部、背負式消毒機5部、背負式消毒器10具、悍馬車1輛、3.5噸載重車1輛、MD-105重型消毒車2輛、MDS-106輕型毒器1具，運用1000ppm漂白水在周圍7個里巷弄與周邊進行環境清潔消毒。

鄭文燦強調，去年疫情發生時，環保局已成立防疫消毒大隊，共有170名消毒隊員及33部消毒車與97具背負式消毒機，定期針對人潮眾多的處所例如交通場站、大賣場、市場及學校等進行消毒，目前疫情較嚴峻，他已指示環保局防疫消毒大隊加強消毒頻率。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►影／國一平鎮匝道「聯結車失控側翻」 駕駛骨折、台66線嚴重壅塞

►部桃回溯就醫病患！「匡列1165人」 鄭文燦：一律居家隔離14天

►澎雲苗「避桃禁令」防堵疫情！鄭文燦回應了：希望大家防疫同心