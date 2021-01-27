妻子臨盆…化學兵指揮官仍率隊消毒桃園　兒子命名有洋蔥

▲陸軍33化學兵群指揮官龔龍峰上校。（圖／軍聞社）

記者黃巈禾／台北報導

陸軍33化學兵群27日持續在桃園實施消毒作業。陸軍33化學兵群指揮官龔龍峰上校，執行任務期間遇到妻子臨盆，仍以任務為優先，帶領弟兄們完成任務，就連兒子的命名由來，也超感人。

根據《軍聞社》報導，龔龍峰太太生產時間非常臨時，接獲通知已經是晚上11點，隔日剛好留守接續又執行消毒任務，所以都沒回去，對太太有些愧疚的，只能在保家衛國方面百分百的付出，讓妻小可以為他感到驕傲。

龔龍峰言談中，對妻子滿懷感謝。龔龍峰說，妻子對他相當肯定，全心全意支持他的工作，就連休假的時候，妻子也要他趕緊回營區，部隊等著他。

▲龔龍峰上校率隊抗疫。（圖／軍聞社）



至於剛出生的兒子，龔龍峰提到，這個禮拜去報了戶口，兒子叫做慶國，之所以取這個名字，是因為這次任務讓他更感受到軍人以國家、責任、榮譽為重的使命，未來小孩長大後如果問為什麼取這個名字，他會跟孩子敘說當年這個疫情、這項任務，以及這段過程，爸爸是個以國家、任務為優先的軍人，所以慶國就是象徵希望能國泰民安。

對於嚴峻的疫情，龔龍峰表示，會持續帶領官兵，一起完成抗疫的任務，守護民眾的生命財產安全。