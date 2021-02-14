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當女里長邊種茭白筍！被爸罵瘋了　她曝921創傷：想為家鄉做事

▲▼茭白筍農林宥岑。（圖／林宥岑提供）

▲林宥岑說，原本爸爸反對她返鄉從農，只因她是女生，覺得拿筆總比鋤頭好。（圖／林宥岑提供，下同）

記者許展溢／台北報導

里長當了3年，住在南投埔里的林宥岑還是茭白筍達人，她接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，921大地震那年家半倒塌，受很多人幫忙，心中從此想著施比受更有福，有一天一定要為家鄉做點事，心裡才舒坦，就在失業階段，決定回家。

林宥岑原當會計，還念管理，突然面臨失業，去青輔會輔導創業課程，上完不停思考是要創業還是做什麼，人生十字路口上，想到爸爸是很專業的農夫，可是如果很單純的只當農夫會餓死，評估自身狀況，其實還是能回家鄉種茭白筍，只是必須轉換模式，有別於鄉村以前作法，開啟另一種別人沒想到的農村創業。

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▲▼茭白筍農林宥岑。（圖／林宥岑提供）

▲林宥岑想要將田裡打造成教育功能，讓大家可以更珍惜食物。

林宥岑的爸爸超反對，認為一個女生「拿筆總比鋤頭好」，從農很辛苦，又不能打扮漂亮出門。甚至當林宥岑提出很多人覺得超夢幻的創意畫面，要將田裡打造成綠色產業外，還能讓媽媽帶著孩子聽著耳機快樂施肥，小朋友到園區，體驗作物做成加工等伴手禮，達到教育功能，還被罵是瘋子。

林宥岑不管家人想法，10年前利用僅4分的土地面積，開始下田，改變傳統栽培模式，採有機栽培，前3年都沒賺錢，跑了一千多場的展攤、小農市集，狀況才逐漸好轉，規劃出系列體驗行程，讓消費者了解作物生長環境，進而珍惜食物，不會嫌貴，現在面積拓展至1.5公頃，改變一開始只能自己去找客人，現在則是客人去找你的命運。

▲▼茭白筍農林宥岑。（圖／林宥岑提供）

▲林宥岑創新開發了「美人腿泡菜」，推出 「3D茭白筍體驗」。

曾獲第2屆百大青農的林宥岑說，不只自己園區，也把地方文史導覽加入行程 ，還是榮膺社區發展協會理事長，3年前還決定出來當里長，她表示，里長有很多人情世故，要關心里民，做低收，社區發展協會則有環境保育，可以邊喜歡農業，邊做好服務，不僅不衝突，更可融合，這些目的就是想要串連整個社區發展。

林宥岑提到，創新開發了「美人腿泡菜」，推出 「3D茭白筍體驗」，大家都能到現場體驗各種DIY，如此一來，帶動地方經濟、增加在地工作機會。她笑說，做成這樣，專業是水電消防的老公，3年前決定離開本行，和她一起繼續做茭白筍之夢。

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