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日本料理達人「沒時間陪老婆」竟回鄉種玉米　曝最初窘境：要兼職

▲▼玉米農洪健智。（圖／洪健智提供）

▲洪健智說，起初回鄉種玉米要靠兼職才能維生。（圖／洪健智提供，下同）

記者許展溢／台北報導

17歲就在日本料理店工作的洪健智，30歲前做到餐廳主管一職，甚至還開過日式料理店，卻因結婚後，沒時間陪老婆產檢，起了轉換跑道的念頭，但這一轉就是下田當農夫，讓他沒想到外，一開始還過上沒收入的日子。

洪健智接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，自己是農四代，從沒想過要務農，以前頂多放假回去幫忙，想到小孩出生的畫面，覺得必須在他們18歲前都要做到好好陪伴這件事，9年前決定回家種玉米。沒料到，來源收入瞬間沒了，務農時間也超長，種植下去到採收，也要4個月才會有收入，本來做餐飲固定領薪水，在農田的空窗期要幹嘛成了一大功課。

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▲▼玉米農洪健智。（圖／洪健智提供）

▲▼洪健智曾獲第3屆百大青農，目標是要成為玉米大師。

▲▼玉米農洪健智。（圖／洪健智提供）

小孩尿布、奶粉錢，壓著洪健智去思考不同賺錢方式，沒收入早上就到埔里中台禪寺做早餐給小朋友吃，同時思考種玉米的營運模式，兼職情況維持超過一年才改善窘境。現在田地面積有3公頃，玉米是主要作物，部分火龍果、木瓜等季節性水果。

由於洪健智堅持不用農藥，被長輩反對，不過他不管，就是要走自己的路，他提到後果就是，被蟲吃，因此想到跟消費者面對面方式，在國道服務區、希望廣場等展售地點，親自跟大家解釋外皮很醜，但裡面很讚，一路激起他創業鬥志，甚至幫自己玉米取名為「傻玉米」，自產自銷。

洪健智曾獲第3屆百大青農，他目標是要成為玉米大師，106年擔任南投縣青農聯誼會會長，帶領南投青農聯盟用無農藥栽培，達到友善環境，並親手推動食農教育體驗，讓3個孩子要以他為榜樣。

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