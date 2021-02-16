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斜槓茶農遇上枇杷女孩！攜手創造六級化農旅服務：延續好滋味

▲▼南投縣鹿谷鄉青農劉松杰。（圖／劉松杰提供）

▲劉松杰（右）和同是第4屆百大青農的蕭乃瑜（左）相遇結婚。（圖／劉松杰提供，下同）

記者許展溢／台北報導

南投縣鹿谷鄉青農劉松杰家大學讀休閒管理，退伍後在台南居酒屋工作，時間都在半夜，媽媽擔心他身體不好，時常電話關心，後來提出家裡餐廳需要師傅，他當下覺得也該回去，便展開一連串的斜槓人生，不僅要協助媽媽的店，還全心投入茶園經營，過程遇見同為第4屆百大青農的蕭乃瑜，兩人相愛到結婚，一起開發屬於兩人的各種產品，並管理民宿，打造六級化農旅。

劉松杰向《ETtoday新聞雲》表示，茶園家中世代經營，從小就看著爸媽做，換成自己，還是要重頭學習，從無到製造產出過程，跟以前偶爾回去幫忙差異很大，起初壓力多怕做不好，只好去農民學院上課，了解更多觀念跟技術，後來選擇草生栽培方式管理茶園，並學習安全用藥，減少農藥肥料，盡量以最自然的方式生產。

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▲▼南投縣鹿谷鄉青農劉松杰。（圖／劉松杰提供）

▲▼劉松杰一邊顧茶園，另一頭還要幫忙媽媽的餐廳。

▲▼南投縣鹿谷鄉青農劉松杰。（圖／劉松杰提供）

一邊顧茶園，另一頭還要幫忙媽媽的餐廳，劉松杰坦言店內整體風格等狀況，有時和家人想法不同，自己就站在「員工」角度，以合作的方式，利用所學結合產業，開發創新農產料理，以烏龍茶烹煮的茶餐、排骨湯等茶料理，讓旅客品嚐特色風味餐，創造雙贏。

4年前劉松杰遇上她的伴侶蕭乃瑜，兩人都在同一條農業道路。劉松杰說，老婆家中種枇杷，剛結婚那年正好是枇杷產季（清明節前後）。回憶起來仍印象深刻，劉松杰指出，4月11日結婚，隔天就回去採收，因時效性很急，忙起來很忙，尤其採時就要很小心，枇杷摩擦過多，毛就不見，變成光溜溜的，且通常只能放一星期，前提還是完全不碰撞到，好滋味實在太難延續。

▲▼南投縣鹿谷鄉青農劉松杰。（圖／劉松杰提供）

▲▼劉松杰盼透過多元推廣方式，讓旅人享受深度的旅行與產地獨特滋味。

▲▼南投縣鹿谷鄉青農劉松杰。（圖／劉松杰提供）

劉松杰和蕭乃瑜因此想出做成冰淇淋，甚至跟烏龍茶等茶種結合，做成特色茶包，有鳳梨金、枇杷花烏龍及多項花果茶，改變型態，且產品不會只有單品種，還會找合作伙伴，滿足不同客群、需求，更結合在地農產商品，盼透過多元推廣方式，讓旅人享受深度的旅行與產地獨特滋味，串起一級生產、二級加工和三級服務，最後達到六級化農旅服務。

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