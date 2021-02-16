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職場必備！必須知道的「10個EXCEL公式函數」　學會直接提早下班

▲上班族（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲上班族必備的10種Excel超實用功能。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

Microsoft Excel為微軟公司開發的試算表程式，不少人在職場上都會碰到要使用Excel的時候，有些大學甚至將Excel放在教學課程中，為了讓更多人都可以學會這些技能，《ETtoday新聞雲》為大家整理出，職場必備的10個超基礎實用的功能。

1. 《SUM》數字加總

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公式：=SUM(儲存格,儲存格…)

例一：巧克力+蛋糕+冰淇淋+甜甜圈+車輪餅+檸檬塔，全部加總起來等於245個。

公式：=SUM(儲存格:儲存格)

例二：若要指定儲存格，則可以用「半形逗號」，選擇要計算的項目。
巧克力+甜甜圈+檸檬塔，共有120個。

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）


2.《AVERAGE》計算所選儲存格數字的平均值
公式：=AVERAGE(儲存格,儲存格…)
範例：全部的水果，平均一個水果多少元

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）

3.《MAX、MIN》找出所選儲存格中的最大值、最小值
最大值公式：=MAX(所選儲存格範圍)

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）


最小值公式：=MIN(所選儲存格範圍)

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）


4. 《NOW》目前的日期及時間
直接在儲存格輸入=NOW()
括弧內不需加入任何數值，就會顯示目前的日期及時間

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）

TODAY》目前的日期
直接在儲存格輸入=TODAY()
括弧內不需加入任何數值，就會顯示目前的日期


5.《IF》將儲存格設定條件，自動分類符合及不符條件的資料
公式：=IF(儲存格=條件,符合的結果,不符合的結果)
核對所有品項是否為蘋果，於C2儲存格中輸入=IF(A2="蘋果","是","不是")，如果想知道其他品項結果可將C2欄位公式下拉，或是於不同的結果欄位將公式中的A2更改成A3、A4、A5….，以此類推

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）


6.《COUNT》計算所選範圍有多少個儲存格是有資料的
一定要是「數字」才能被計算，如果是文字或是錯誤值就不會列入計算
公式：=COUNT(儲存格範圍)

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）


COUNTA》範圍內「只要有輸入資料」的格子都會被計算，不是數字也會列入計算。
公式：=COUNTA(儲存格範圍)

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）


7.《SUMIF》有條件的總和
公式：=SUMIF(條件範圍,"條件",數字範圍)
只想要計算指定的項目。

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）


8.《COUNTIF》計算有設定條件的儲存格個數
公式：=COUNTIF(所選儲存格範圍,條件）

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）


9. 《ISNUMBER》所選儲存格內的資料是否為數字
公式：=ISNUMBER(所選儲存格）
如果所選儲存格為數字則會顯示TRUE，不是數字會顯示FALSE。

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）


10.《VLOOKUP》找尋所選範圍內設定條件的資料
公式：=VLOOKUP(尋找條件, 所選範圍, 從所選範圍開始計算的行數總和, 絕對值)
(1) 尋找條件：點選要查詢的目標。
(2) 所選範圍：選取要查詢的範圍
(3) 從所選範圍開始計算的行數總和：想要空格中顯示出的資料是選取範圍中的第幾欄。輸入1會出現品量名稱，輸入2會出現數量。這裡因為我們是要顯示數量所以填入「2」
(4) 絕對值：「TRUE 大約符合」跟「FALSE 完全符合」，要選擇「FALSE 完全符合」才會出現正確的數字喔，若不指定，預設值一律為 TRUE 大約符合。

假設要從100個人裡，找到其中1位，我只要輸入名字就能夠自動出現要尋找的數量。
好處是人數有5、6百人、甚至千人，用此方法就可以快速尋找到所需的資料，在資料量大時，是一項非常方便的用法。

▲▼ 。（圖／記者施怡妏攝）

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