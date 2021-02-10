保全不是人當的　幫住戶孩子寫作業「成績差扣薪5000元」

▲保全不好當，還要幫住戶小孩寫作業，甚至還要接受住戶的怨氣，「成受氣桶」。（圖／Pixabay）

記者黃宥寧／綜合報導

在講求專業的時代，有能力、肯努力，有可能有好發展，但有時候付出和薪資不一定成正比保全這個職業看似「輕鬆」，但其實一點都不容易，工作內容包山包海，要留意陌生面孔，還要收發信件包裹，甚至幫住戶孩子寫功課，作業成績差，竟被懲罰扣薪。有人在社團嘆，這工作「真不是人幹的」。

過去曾有保全遇到荒謬的事，他指出自己社區住戶要他幫忙代寫孩子的功課，他回報給公司，但沒想到公司長官告訴他「因為是服務業你就是得幫忙寫」，但他已經畢業10餘年，對於當年學的課程內容早就忘得差不多了，沒想到他硬著頭皮寫出來的作業僅得到21分。

該住戶發現孩子作業分數如此低，氣到大發雷霆且投訴該保全，公司甚至以「保全提供錯誤資訊，導致住戶無法完成工作，並嚴重影響公司名譽」為由，懲處他扣薪5000元、記大過乙支，他收到懲罰通知後氣到當日曠職不上班、主動離職，「這口氣我吞不下去。」

▼ 有網友在臉書社團發文表示「保全很輕鬆薪水高，為什麼這麼缺人」意外釣出許多甘苦談 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

有名男網友發文問，「保全很輕鬆，薪水高為什麼這麼缺人？」沒想到釣出一堆抱怨留言。有其他網友表示「通常沒做過才會這樣說」也有網友給出精闢的3原因「第一老闆機車、第二同事北爛、第三住戶X掰」，這3原因紛紛也讓底下的網友附和，「對！這三個（原因）是這行業的通病！」

▼ 網友表示自己親戚曾任大夜班，打盹被發現直接被開除。（圖／記者黃宥寧翻攝）

有網友就爆料，自己親戚當過大夜班，打個瞌睡被住戶告狀，直接被開除。保全起薪從25000起，工時長。有網友表示以他自己來說，薪資維持在一個27k上下且是12小時的，如果扣掉通勤時間回家真的只剩吃飯洗澡睡覺 。

保全公司在向管理單位報價費用一個人員費用都是38～45k , 但是實際上保全員扣掉勞健保甚至有些公司連勞退6%都要從保全員身上扣 （所以面試給你報31、32k 實際上你領到只剩27、28k 中間的差額都被保全公司賺走 , 而且只能排休沒可能週休 。更忿忿不平表示保全就是個「受氣桶」的工作 ， 並不是單單的看管、收發、巡邏等單純庶務工作 。

最後有名理性網友表示，沒有一樣工作是輕鬆的，每份工作都有辛勞或辛苦的一面，每個工作都有屬性，適合自己屬性就容易得心應手，不適合就會覺得格格不入、學不來，如果不是自己喜歡的工作，心裡也會覺得疲累。

最完美情人節禮物

超級女神驚人家世曝！1周5天信義夜店跳通宵 68歲嬤IG擁6千鐵粉

少女「怕爸爸被關」淪禁臠4年遭侵犯90次 鬼父重判289年