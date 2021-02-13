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逾5成青年「薪」碎　月薪不到30K租屋.生活大不易

▲根據調查超過5成8年輕人薪水都在3萬元以下，因此許多人紛紛開啟了「斜槓人生」，在既有專業之下去做延伸發展，不只能增加自身收入，也強化技能專業的深度和廣度。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者蒲世芸／採訪報導

許多人認為，現在是一個低薪物價又高的時代，到底民眾心裡是怎麼想的呢？我們來到街頭隨機詢問，被問到這個問題，A民眾認為，「房租算是比較大的負擔，在台北大家都租房子，一個月的薪水扣掉房租剩下來的錢，在娛樂休閒活動上可以運用的就比較少。」另一位民眾則說，「我覺得不夠，因為台北物價高，而且如果是離家在外面，還要租房子，食衣住行都是靠自己的話應該是不太足夠。」

▲ 斜槓青年打拚路▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

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▲普遍低薪的情況使現在年輕人一個月薪水扣掉租房子和生活費以後，剩下能做使用的不多。（圖／記者楊詩益攝，下同）

一句話道出現在年輕人的困境，根據2020年主計總處公布資料顯示，4月失業率4.03%，創下近7年同月新高。而根據1111人力銀行觀察年齡層發現，15至19歲失業率7.77%，20至24歲者11.60%，而25至29歲者失業率則是6.68%，29歲以下青年失業率普遍高於整體平均。進一步觀察受訪者薪資收入，高達5成8平均月薪不到3萬元，因此專注於一份工作，對許多年輕人而言不再有保障；低薪的壓力更催促著他們開拓更多工作可能，也造就了斜槓青年這個詞彙。

▲ 斜槓青年打拚路▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲低薪的壓力催促著年輕人開拓更多工作可能，也造就了斜槓青年這個詞彙。

腳步來到了一間英語補習班，今年才19歲的心姊在外租房加上學費及生活費，讓她卸下學生身分以後同時也在英語補習班擔任助理小老師。個性開朗的心姊同時也是直播平台直播主，機緣巧合在朋友介紹下也踏入外拍模特兒工作。這樣看似差異度很大的工作型態，心姊說其實花了好一段時間去調適自己。作為斜槓青年的心姊告訴我們，「身分上面的轉換對我來說一開始真的有點障礙。所以我看了很多練習自己想法的書，希望能從書中去找到自己想要的答案，當然自我省思與對話也很重要，我也會為自己打氣，告訴自己沒有這麼困難，很多事情就是你做了，在那個身分、那個情境下，你就知道這是你的工作，你想做的事情，自然而然就會在陌生的領域中，慢慢摸索出方法，知道自己和工作之間如何維持平衡。」

▲ 斜槓青年打拚路▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲斜槓青年心姊認為，身分在轉換時如何適應不同角色所面臨的挑戰，是需要思考和學習的課題。

心姊說很多人告訴她，年紀還很輕幹嘛要這麼拚呢？但心姊告訴我們，「很多事就是要趁著年輕去挑戰，才可以找到更完整的自己。我覺得斜槓青年這件事很好，因為年輕的時候多嘗試一些東西，然後才會知道自己真正想要的是什麼。未來我想要創業，想要大學畢業後自己當老闆，我覺得現在的工作對我來說，就是累積與儲存未來創業的經驗和養分。」

▲ 斜槓青年打拚路▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲雖然斜槓生活很忙碌，但心姊認為可以趁年輕多給自己一些挑戰，也才能更完整認識並塑造更好的自己。

不想讓自己被侷限住，勇敢追夢希望可以為自己未來開創更多可能的，還有他。26歲的安格斯17歲入行從事美髮行業，已經有8年近9年時間。從一開始的學徒到現在專業設計師，安格斯一直不斷充實自己，他說現在美髮行業競爭太激烈，必須讓自己跑在前端才不會輕易的就被淘汰。安格斯說，「中間其實也遇到過挑戰和挫折，但這不管在哪個工作都一定會有。心態調整很重要，我是比較樂觀那型，我覺得自己已經很幸運，一路都滿順遂，又有很多貴人的幫助，小小的挫折是一定會有，最重要是你怎麼去克服。」

▲ 斜槓青年打拚路▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲斜槓青年安格斯認為每個工作都有不同的困難，透過斜槓讓自己可以在既有專業上繼續加深和強化。

感謝一路走來許多貴人的幫忙和提攜，看到許多新進的後輩們，安格斯希望能為他們做些什麼，也可以對自身收入的增加有正面幫助，因此也踏上了美髮講師這條路，一面聊著眼神中不斷閃耀著熱忱，安格斯說，「其實授課這方面我也不會去想到底可以賺多少錢，只是希望可以把好東西和經驗分享給同圈子跟我一樣熱愛美髮工作的人。」不畏大環境下職場低薪，現在的年輕人透過努力突破現況。勇於挑戰成為他們的代名詞，「斜槓」串起他們不同身分和角色，也強化了自己原有技能上更強大的實力。

▲ 斜槓青年打拚路▼ 。（圖／記者楊詩益攝）▲17歲入行至今超過8年時間，除了設計師身分，安格斯也擔任講師希望能將專業分享給同行的後輩們。

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