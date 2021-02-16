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葉毓蘭「關心川普」惹議　名嘴狠批：妳辭職吧

▲國民黨立委葉毓蘭。（資料照／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委葉毓蘭。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

春節期間常在聚會上遇到問候近況的親戚，但有些方式卻讓人尷尬或覺得不恰當，對於如何關心他人身體健康，想必國民黨立委葉毓蘭已上過一課。去年前美國總統川普伉儷確診新冠肺炎，葉毓蘭以暗酸口吻籲川普可來台醫治，引發外界批評，2小時後刪文，並改口祝福川普伉儷早日康復。

川普與前第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）台灣時間去年10月2日確診新冠肺炎，消息傳到台灣，葉毓蘭第一時間在臉書以英文寫道，很遺憾聽聞川普與梅蘭妮亞確診新冠肺炎。但她也意有所指地表示，「請記住台灣能幫忙」，只要搭乘空軍一號到台灣，我方將會打理好任何事情，確保川普篩檢結果將是陰性，因為「中國病毒」無法在台灣生存。再強調一次，台灣能幫忙。

正當全球都在關切川普確診一事，葉毓蘭身為立法委員，該則PO文很快就受到討論與批評。名嘴李正皓怒轟，「除非這件事是被盜帳號，否則葉毓蘭妳辭職吧」，不拿任何病人的病情開玩笑是基本的道德，更遑論對方是「現任」美國總統。

立委何志偉則斥責，簡直不敢相信葉毓蘭把美國元首與夫人染疫的消息當作笑話來看，「拿台灣的名譽來嘲諷國際重大事件」，這在外交上是如何失禮的一件事！國民黨確定自己以後要走親中仇美的立場了嗎？「葉委員，妳的爛英文和病態的幽默感已經不是好笑了，這簡直是可笑到了極點」。

面對外界接連而來的批評，葉毓蘭當天下午5時55分許，撤下爭議原文，並再重新表示，久久沒用，英文不夠好，居然讓外界誤會她努力為台灣宣揚防疫成效，希望川普可以來台灣得到優良醫療照護的初心，為免造成更多誤解，前文已經撤下，造成民眾的關切與誤會，實在抱歉。

葉毓蘭指出，希望藉這個機會提醒民眾，台灣防疫情況雖然良好，國人還是要勤戴口罩、勤洗手、量體溫，關注自己與他人的健康，並在此祝福川普伉儷早日康復、美國總統大選順利進行，世界和平，台灣安全。

有趣的是，到了隔天葉毓蘭受訪時，坦言是在蹭川普的熱度，目的要讓更多人看到台灣防疫成就 。至於是否暗酸台灣隱匿疫情？她強調，沒有用這樣的字眼，但許多專家都希望我們國家篩檢能積極一點，政府在防疫上用了太多大內宣，需要立即檢討。

另外，連勝文則替葉毓蘭緩頰。他認為，川普跟台灣防疫的確沒太大關聯，但看看一些美國人對於口罩、社交距離並不在意，導致美國總統也確診，反而可以給台灣民眾一個警惕。

他也說，民眾私下也會討論到，為何一堆人一出國就確診，這聽起來也蠻可怕的，有些專家也認為台灣社區可能隱藏帶有病毒的人，這點大家需要未雨綢繆一下，「葉委員提出呼籲希望大家重視，那也是比較另類的方法。」

▼葉毓蘭用英文疑暗酸台灣防疫與川普（上），遭外界撻伐後，重新發文。（合併圖／翻攝自葉毓蘭臉書）

▼葉毓蘭用英文疑暗酸台灣防疫與川普（上），遭外界撻伐後，重新發文。（合併圖／翻攝自葉毓蘭臉書）

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