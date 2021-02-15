「一刀砍斷頭」成恐怖噩夢　小兒科醫師反對幼童看《鬼滅之刃》

▲《鬼滅之刃》席捲台日，造成風潮。（資料照／路透）



記者柯沛辰／台北報導

動畫《鬼滅之刃》席捲台日，近期釋出第二季消息後，更讓許多粉絲引頸期盼。不過，有小兒科醫師提醒，小學生或幼稚園孩子不適合接觸任何《鬼滅之刃》的相關作品，因為近日已有5歲孩子看完後出現精神困擾，不可不慎。

小兒科胡姓醫師在臉書表示，他個人極度反對國小、幼兒園小朋友觀看《鬼滅之刃》，即便電影版分級列在「保護級」，但原作動畫、漫畫一點也不OK。他觀察發現，許多家長帶孩子看完電影後，覺得電影內容還好，就放任孩子去搜尋漫畫、動畫，把故事補齊。

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不過，家長可能沒有發覺，原作動畫情節，是被Netflix列在「16+限制級」，換句話說，必須是高中生以上才能收看。醫師說，或許有些人會覺得他小題大作，覺得《鬼滅之刃》不過是卡通，只要有家屬在旁輔導，國小生看應該也沒問題？但他不這麼認為。

▲劇中有許多血腥畫面。（圖／資料照）



胡姓醫師指出，雖然他不知道其他家長怎麼想，但他絕對不會讓孩子看那些「斷手斷腳」的血腥畫面，其中還有一段讓他很感冒的情節，是「某個女蜘蛛鬼，被主角一刀斷頭後，斷頭飛出來一邊流血，一邊感謝主角這刀很溫柔、讓她得到解脫...」

他憂心表示，「我完全不敢想像，如果我的孩子看了這種東西，在學校跟同學照這個畫面去戲謔模仿，會發生什麼可怕的後果？但我敢肯定，如果真的出事，責任也絕對不在他們...他們只是孩子，責任在你和我，這些大人的手上。」

胡姓醫師說，近日有5歲病童看完鬼滅出現精神困擾，而且連續做噩夢，因此他想認真呼籲家長、學校老師和相關教育人員，不要讓孩子接觸《鬼滅之刃》，或著只能看電影版內容，不要去接觸動畫和漫畫原作，同時保證哥哥、姐姐看完後，不會把內容告訴6歲以下的弟弟妹妹，「如果你做不到，請把這個東西跟你孩子隔絕」。

▼《鬼滅之刃》宣布第二季製作，再度引發話題。（圖／翻攝Muse木棉花臉書）

