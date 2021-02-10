水電工爸耗時兩晚！秀鬼滅、天竺鼠車車「手繪紅包袋」畫工神炸

▲原PO手繪超Q紅包袋。（圖／吳先生授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

「今年過年，突發奇想地想自己畫個特別的紅包袋，送給大寶、小寶！」一位巧手爸在臉書《爆廢1公社》貼文，只見他在5個素面紅包袋上畫畫，分別繪製Q版小金牛版本，還有超受小孩歡迎的的鬼滅之刃，以及現在夯到不行的天竺鼠車車。超神畫工讓其他網友不禁大讚，「天啊好想要」、「好厲害喔，好像用印的！」

吳爸爸在臉書貼出照片，只見他分別畫了金牛版「大寶」、「小寶」紅包，下面還屬名「爸爸」；不僅小金牛，原PO還用現在最受小朋友歡迎的動畫《鬼滅之刃》當成題材，畫出Q版胖善逸抽刀的經典準備動作，搭配逗趣文字「肥之呼吸 招財」；另外還有Q版胖禰豆子「大寶禰豆子 進寶」。

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▲▼這爸爸也太會畫了吧！（圖／吳先生授權使用）

除了上述4個，原PO還繪製現在正夯的《天竺鼠車車》版本，紅包畫上馬鈴薯、巧克力、阿比等主角鼠，文字則是「大吉大利」，畫風相當可愛。吳爸爸告訴《ETtoday新聞雲》，他是從事水電行業，下班後沒事，就畫給2個孩子，有趣的是這次畫紅包耗時兩晚，「每次畫完就發生地震。」

▲是天竺鼠車車！！！！！！（圖／吳先生授權使用）

照片一出，不少人紛紛驚嘆，「居然有車車！！！可惡，好想要」、「好厲害，好可愛，得要珍藏起來」、「很有心的爸爸」、「好厲害唷！看起來比在賣紅包的還漂亮欸」、「可以賣了，畫得超好」、「太有才了，看到那個肥之呼吸，忍不住笑出來」、「厲害！無價之寶，滿滿的愛心，但是地震很可怕，白天再畫吧！」