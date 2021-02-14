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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政壇Cos《鬼滅》！賴品妤林楚茵美到網暴動　她扮「鬼殺隊」超有梗

▲鬼滅之刃劇場版風靡台灣。（資料照／Muse木棉花-TW提供）

▲鬼滅之刃劇場版電影場景。（資料照／Muse木棉花-TW提供）

政治中心／台北報導

日本動漫《鬼滅之刃》劇場版電影風靡台灣，登上台灣動畫影史票房冠軍，劇中角色成為民眾最夯的Cosplay對象，其中也有政治人物搭上此風潮，《ETtoday新聞雲》就為您盤點以下幾位，讓人眼睛為之一亮。

民進黨立委林楚茵Cos禰豆子

《鬼滅之刃》劇場版電影2020年10月16日在日本上映後，好口碑漂洋過海傳到台灣（台灣在2020年10月30日上映），讓許多粉絲已迫不及待。

當時隨著萬聖節將至，林楚茵27日晚間在臉書上傳一張她與賴品妤Cosplay《鬼滅之刃》角色的照片，並寫道，「沒想到，我也搭上這波鬼滅的熱潮」，感謝立院好夥伴賴品妤及即時影音串流平台的巧妙安排。

扮演成禰豆子的林楚茵也自嘲，「禰豆子也太口愛惹，要Cos禰豆子可能需要把眼睛放大三倍」。

▲林楚茵、賴品妤cosplay《鬼滅之刃》角色。（圖／翻攝自Facebook／林楚茵）

▲林楚茵（圖中）Cosplay禰豆子。（資料照／翻攝自Facebook／林楚茵）

新北市長侯友宜扮竈門炭治郎

新北市去年10月31日舉辦府中萬聖嘉年華，侯友宜化身《鬼滅之刃》男主角竈門炭治郎，率市府官員搭乘猛鬼巴士現身同歡。

對於為何扮成炭治郎？侯友宜表示，炭治郎的角色很棒、很熱血，跟早期的火影忍者類似，所以今天團隊每一個人所扮演的角色完全都不一樣，組成一個抓鬼大隊，讓萬聖節所有的妖魔鬼怪跑光光，讓這塊土地平安快樂，因為過去擔任刑警就是炭治郎，抓鬼、除魔、斬妖，一起捍衛公平正義、守護安全，讓經濟起飛，讓大家平安度過嚴重的疫情。

▲侯友宜率新北市府官員扮演鬼滅角色。（資料照／經發局提供）

▲侯友宜率新北市府官員扮演鬼滅角色。（資料照／經發局提供）

鄭文燦化身竈門「燦治郎」

同樣為宣傳萬聖節活動，桃園市長鄭文燦則化身竈門「燦治郎」，並在臉書寫道，化身為竈門燦治郎，要來消滅在桃園的邪惡氣息，「啊不是！原來是桃園萬聖城」，31日起一連9天到下週日，在桃園高鐵站前廣場，是在Hello萬聖城，不給糖就搗蛋。

▲鄭文燦Cosplay竈門炭治郎。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

▲鄭文燦Cosplay竈門炭治郎。（資料照／翻攝自Facebook／鄭文燦）

政壇Cosplay女王賴品妤

未從政前就身為動漫愛好者的民進黨立委賴品妤，過去就因為Cosplay各種角色在動漫界頗負盛名，早有大批粉絲關注。這次賴品妤也沒有錯過《鬼滅之刃》風潮，Cos鬼殺隊前柱「胡蝶香奈惠」，並製圖卡向民眾賀年，不過由於香奈惠目前在動畫中戲分還不多，有些人常會把她跟其胞妹蝴蝶忍搞混。

賴品妤在這次造型別上蝴蝶髮夾，搭配上服裝還有無辜又憐人的眼神，非常受到大家的讚賞。不少網友暴動留言，「居然是胡蝶香奈惠，新年快樂」、「好意外居然出使用花之呼吸的花柱欸，讚」、「新年快樂，好美好美的委員」、「哦哦哦喔，香爆」、「美爆」、「敲碗戀柱」、「想看禰豆子」。

▲▼賴品妤COSPLAY鬼滅之刃的角色胡蝶忍，引起網友暴動。（圖／翻攝賴品妤臉書）

▲賴品妤Cosplay蝴蝶香奈惠。（圖／翻攝賴品妤臉書）

新角色「洪秀柱」

很抱歉，前國民黨主席洪秀柱並沒有Cosplay《鬼滅之刃》，而是因為洪秀柱名字中的「柱」字，剛好是劇中稱呼鬼殺隊最高等級成員的代稱，例如蟲柱、炎柱、霞柱、水柱、戀柱等，所以有網友惡搞洪秀柱的維基百科，增列「秀柱」為鬼殺隊成員。

另外，劇中武術流派被稱為「呼吸法」，包括水之呼吸、炎之呼吸、蟲之呼吸等，所以同樣的洪秀柱專業領域也被惡搞加上「秀之呼吸」。

對這項惡搞創作，有許多網友被逗樂了，紛紛留言表示，「笑死哈哈哈哈哈」、「好有梗，但是也太惡質」、「笑到黑姑」。

▼洪秀柱維基被惡搞。（合併圖／翻攝臉書、維基百科）

▼洪秀柱維基被惡搞。（圖／翻攝臉書、維基百科）

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