揭密／全台科技犯罪調查最高機關　刑事局絕密實驗室曝光

記者張君豪／台北報導

掌管台灣刑案犯罪偵查的最高機關刑事警察局，內有一個對於外界及一般民眾較為陌生的單位「科技研發科」，該單位一直是台灣警察的秘密武器，專精於網路資安攻防及科技數位犯罪鑑識偵查，歷年來戰功彪炳卻低調到不行，包含台灣大哥大爆發大陸貼牌手機A32暗藏惡意木馬程式、館長槍擊案槍手I Phone手機解鎖、甚至去年假冒總統府寫信給立法委員的駭客釣魚事件都是科技研發科主導調查出真相。

▲刑事局科技犯罪防制中心兼科技研發科主任林建隆。（圖／記者張君豪攝）

甚至去年跨年有駭客透過VPN跳板程式在PTT八卦版貼恐嚇文章：揚言跨年血洗台灣訊息，刑事局「科技研發科」投入調查後在短短兩天內就查出使用跳板IP駭客的真實身犯及原始上網地點迅速歹人破案。

刑事警察局科技研發科科長，兼科技犯罪防制中心主任林建隆表示，警方歷經立年國內電商個資外洩、大型企業遭遇勒索病毒，以及一銀ATM盜領案，科技犯罪手法一直在轉變，刑事局從2016年起獲得行政院資通安全處專案補助，花費數千萬元設立「資訊安全鑑識實驗室」目前該科室專門協助社會矚目案件或刑案牽涉到企業機關遭到駭客入侵，偵測惡意程式或手機漏洞等為害社會的重大資安事件。

▲刑事局科技研發科實驗室內的駭侵事件威脅發布平台。（圖／記者張君豪攝）

而在今年刑事局科技研發科的「資訊安全鑑識實驗室」也將3月分申請通過Windows程式行為分析、惡意程式檢測的國際認證，可望超越歐美成為全球第一個獲得該項認證的執法機關科技犯罪偵查實驗室。

▲刑事局科技研發科實驗室內調查惡意軟體的虛擬砂盒分析平台。（圖／記者張君豪攝）

林建隆表示，現在該科「資安鑑識實驗室」裡有數位鑑識工具、駭侵事件分析平台，全球資安威脅通報平台，以及快速備份需採證手機、硬碟、電腦主機、伺服器的專業套裝工具，以及研判分析惡意程式威脅的虛擬砂盒環境，林謙稱：「全台很多友軍查扣的電腦、手機、硬碟都在我們這邊，有時候破案的關鍵證據就在裡面」

林建隆去年因主導調查假冒總統府釣魚信件，及參與多起政府機關遭駭客攻擊的重大資安事件，並提出防制策略，並要求與國內主要虛擬貨幣業者建立聯防機制，要求電商業者提高資案防護等積極作為，獲頒「國家警光獎」，但他坦言警方在面對未來的資安防護和科技犯罪偵查仍有相當嚴峻挑戰。

林認為，台灣科技犯罪偵查未來須對軟硬體及科技偵查人才的教育訓練再深入加強，且可包含「ADCDEF」六大面向，其中A是人工智能（Artificial Intelligence）B是區塊鍊（Block Chain）C是雲端運算（Cloud Conputing）D則是大數據（Big Data）E則是教育（Education）F則是金融科技（Fintech）林建隆直指，包含金融網路科技及區塊鍊技術、雲端、物聯網資訊安全的技術探討應是未來科技犯罪偵查技術的重點。