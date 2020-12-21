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LIVE／蘇偉碩衝AIT抗議萊豬　4訴求邀酈英傑進行台美科學對話

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記者黃巈禾／台北報導

明年元旦起將開放進口美豬美牛，立法院24日將表決攸關美豬美牛進口9項行政命令。主張萊豬恐危害健康言論的醫師蘇偉碩，21日上午11時親赴美國在台協會（AIT）抗議。《ETtoday新聞雲》全程直播。

蘇偉碩日前出席「民間反瘦肉精毒豬聯盟記者會」時指出，我駐WTO代表稱標示萊豬就會被貿易報復是天大的笑話，「美國對台的貿易報復，一年都沒少過」，台灣官員完全要按照美國人的意思，若蔡英文無法跟AIT協商，他願意在沒政治介入的情形下站出來，以台灣學者身份與AIT辯論，將所有科學證據攤在檯面上，平心靜氣、面對面的討論，有信心絕對可以說服AIT。

▲蘇偉碩衝AIT抗議萊豬進口▼ 。（圖／記者楊蕓攝）

▲蘇偉碩衝AIT抗議萊豬進口。（圖／記者楊蕓攝）

蘇偉碩進一步提到，2015年台灣科學家所研究出萊克多巴胺毒性，且全世界只有一篇論文，因此，台灣是全世界最有資格禁止萊豬進口的國家，但政府不知道有什麼壓力，或是收什麼好處，不敢拒絕。

蘇偉碩強調，自己過去到現在立場從未改變，但是整個民進黨的立場已180度大轉彎，他是用科學查證的精神，投入非常多時間、精力將科學證據整理成小冊子，早在10月中就交予衛福部，讓台灣有籌碼對美談判，同時附上所有論文，於網路公開。

蘇偉碩相信衛福部可以了解這些證據足以說服AIT，現今證明萊克多巴胺有毒，已跟2012年不一樣，況且近年顯示萊豬有毒的科學證據越來越多，這本小冊子絕對足以向美國談判，沒想到是這種下場。

屆時，蘇偉碩會向AIT提出4點訴求，一、邀請美國在台協會處長酈英傑針對萊克多巴胺健康風險進行台美民間科學對話會；二、反應台灣民間反對開放萊劑肉品進口的意見；三、表達萊劑零檢出自治條例有科學根據，符合國際規範與保護國民健康之責；四、蘇偉碩醫師致贈酈英傑「台美友好，無萊盡歡」墨寶。

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