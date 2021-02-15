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70歲仍鐵馬追風　馬英九年假邀民眾加入自行車行列

▲▼馬英九分享上個月底和陳小妹妹挑戰自行車公益活動。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

▲馬英九分享上個月底和陳小妹妹挑戰自行車公益活動。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨上個月底舉辦「熱血北高、為愛而騎」的自行車公益活動，全程381公里，熱愛運動的前總統馬英九也參加，從新竹出發。馬英九15日在臉書PO出騎自行車的照片，邀民眾把握年假最後兩天，躍上自行車，一起來運動。

「過年期間少不了美食，你運動了嗎？」馬英九表示，上個月底參加自行車公益活動，隊伍中最年輕的選手陳小妹妹，今年才10歲、國小4年級，但體力、毅力、與速度，一點都不輸大人，她先從台北騎到桃園，再陪他由新竹騎到彰化，之後又從台南騎到高雄，全程父母開車陪同，總共騎了近200公里，距離是他的兩倍多，讓人佩服又感動。

▲▼馬英九分享上個月底和陳小妹妹挑戰自行車公益活動。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

馬英九提到，剛開始騎自行車是在小學5年級那年，高中、大學就是以自行車代步，留學哈佛時，即使是下雪也自行車上學，曾經在冰上摔到人仰馬翻，但仍樂此不疲。

馬英九上任總統更是力推自行車這項運動。他提到，2007年競選總統時，從鵝鑾鼻出發，遠征富貴角，10天675公里，讓他重新認識台灣，上任後請體育署長戴遐齡（鐵人三項協會前理事長）立即推動自行車成年禮活動，讓年輕人16歲時在居住縣市騎車100公里；18歲時，跨縣市騎500公里；20歲時，挑戰鵝鑾鼻到富貴角雙塔騎1,000公里，每年參加人數最多時達到25萬人，有些第一次騎完1000公里的大孩子被自己體力、毅力感動，頒獎時當場落淚。

▲▼馬英九分享上個月底和陳小妹妹挑戰自行車公益活動。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

「體力就是國力，強國必先強身」馬英九強調，自行車環島不僅能鍛鍊體能，也能重新發現台灣之美，為了提供民眾更好的騎乘環境，任內積極修建各地自行車道，從上任前不到1000公里，卸任時成長4倍，接近4500公里，其中超過1200公里的「自行車環島1號線」備受車友歡迎。

馬英九說，如今，騎乘自行車已成為國人運動休閒的重要項目，很多人以此養成規律運動習慣，各縣市都成立許多自行車隊，各類自行車節、自行車挑戰賽受到歡迎，更吸引國內外好手挑戰自我、超越自我，陳小妹就是當中楷模，「她10歲，騎車奮勇向前；我70歲，依舊鐵馬追風。還沒加入的你，趕緊把握年假最後兩天，躍上自行車，一起來運動吧！」

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