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部桃事件讓醫護大規模隔離！陳時中提3點「學到的教訓」檢討

▲▼2月14日指揮中心記者會,陳時中,周志浩,莊人祥,羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今再度召開年節第二場記者會，指揮官陳時中宣布，台灣新冠肺炎今日本土再「加零」，境內境外都沒有確診案例。陳時中同時也談及部桃專案即將告一段落，對於整個部桃事件需要檢討的「三個教訓」。

陳時中表示，首先對於分倉分流是否做得不夠徹底，雖然執行上的確有相對困難的地方，但未來將針對這方面做檢討；第二則是匡列速度必須再加強，讓事件一旦發生時能夠更快速的釐清手上資料，此次部桃遇到的狀況是，許多對資料相對熟悉的人，都被居家隔離中，無法在現場幫忙，其他人即使來幫忙整理但對整體的熟悉度就會比較差，導致資料整理的困難度提高。

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另外，陳時中也提及，此次碰到的最大困難，是因為相對人員進行大規模的隔離，導致相關資料整理速度就變得緩慢，未來針對如何分倉分流，以及把相關資料整理系統化，讓相關人員的影響降到最低，都會是將來需要持續檢討的細節。

台灣新冠肺炎今日本土再「加零」，境內境外都沒有確診案例。這也是去（109）年10月25、26、27日連續三天無新增確診個案，故自10月28日起算自本（110）年2月13日間隔109天再次連續三天零確診。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。
 

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