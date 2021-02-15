紐西蘭首現英國變種病毒　感染源仍不明！本土3例來自同家庭

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

紐西蘭昨出現新冠本土個案，導致最大城市奧克蘭進入為期3天封鎖期。依據總理阿爾登（Jacinda Ardern）稍早最新說法，經病毒基因序列比對，在14日出現3例感染源未知個案當中，有2例感染的是英國變種病毒B.1.1.7，這也是該國首度出現英國變種病毒。

綜合路透、法新社等報導，紐西蘭14日出現的3例本土個案均來自同一家庭，已知其中2人感染的是英國變種病毒，但目前感染源仍有待釐清，且與截至目前發現的任何其他確診個案並無關聯，有關部門現正執行進一步相關比對程序。

依據先前消息，3例紐西蘭本土個案為一對夫妻及其女兒，是當地自1月24日以來首度爆發的社區感染個案。衛生部執行長布魯斐德（Ashley Bloomfield）透露，該名婦女工作場所為國際航空外包公司的洗衣部門，這是疫調重點之一，但如今排除其他任何感染源仍為時過早，且她在病毒檢測陽性的前8日都沒有到班。

奧克蘭如今已進入為期3天封鎖期，是相隔6個月以來的大規模防疫封鎖政策，學校與非必要企業關閉，禁止外出集會，僅婚禮、喪禮可除外，但出席人數不得超過10人，總計近200萬人受到影響。阿爾登稍早透過臉書直播表示，「做出格外謹慎的決定是絕對正確的，因為我們認為這是一種更具傳染性的變種毒株。」

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▼紐西蘭社交距離宣導標語。（圖／路透）

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