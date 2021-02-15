　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／國道1號「基隆客運」火燒車！46人驚慌逃生　車流大回堵

▲▼國道1號基隆客運火燒車。（圖／翻攝國道監視器）

▲國道1號基隆客運發生火燒車事故。（圖／翻攝國道監視器）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

國道大年初四湧現車潮，但警方今午11時16分接獲通報，國道1號北上3.2K處發生一起火燒車事故，一輛基隆客運公車行經該路段時突然起火燃燒，幸車內包含司機共46人及時逃生，並未釀成人員受傷，但這起事故也造成車流回堵，目前僅剩一線道可行，現警方正在現場處理事故中，呼籲用路人提早改道慢行。

▼車內包含司機與乘客共46人及時逃生，目前已由客運公司調派車輛載運乘客離開。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼國道1號基隆客運火燒車。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼國道1號基隆客運火燒車。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼國道1號基隆客運火燒車。（圖／記者郭世賢翻攝）

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
初四「七大禁忌」懶人包　做錯小心衰整年
快訊／日本3天內連3震！　深度僅10km
快訊／國道1號客運火燒車！　車流大回堵
iPhone 13跟進Android手機　待機畫面顯示Alw
霸停家前！屋主「側吻封印」秀倒車神技　萬人朝聖
PTT女神戴眼鏡素顏曝光　網驚：認不出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園八德透天厝火警「4人受困」　14歲女OHCA　送醫恢復生命跡象

友人欠錢他慘被擄！「滾水淋頭、鐵筷夾指」全身傷　5惡煞下場慘

吃屎哥過年上摸摸茶「玩十八豆」…遭少爺海扁痛哭！警通知3嫌到案

快訊／國道1號「基隆客運」火燒車！46人驚慌逃生　車流大回堵

攀北大武山1摔傷昏迷耳鼻出血！　屏東警消搶進＋直升機吊掛

泰國「陰牌」挖墳割陰做成...龍婆YUNI生前製品價格曝

揭密／刑事局除暴特勤裝備大躍進！　領先全台特戰勁旅裝備美軍海豹同款DanielDefense步槍

屏東墾丁10人大亂鬥！遊客＋店家3送醫　春節湧車潮爆停車糾紛

高雄阿嬤小年夜遇2飛車賊！「1萬紅包錢」被搶光　慘跌倒受傷

快訊／大年初四台南七股火燒車　2人慘成焦屍！火勢4分鐘撲滅

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

太好買！蔡英文逛《東森寵物雲》　掃年貨「一推車戰利品」全都露

初二去廟祭改！柴柴虔誠趴拜墊　師父揮旗：母湯好吃懶做要乖乖

食物全壞！2男拔愛心冰箱插頭　鋼鐵爸怒斥：一定要抓出惡劣人

蔡英文隔著玻璃跟「牠」說話　自掏腰包替流浪貓加菜超暖心

桃園八德透天厝火警「4人受困」　14歲女OHCA　送醫恢復生命跡象

友人欠錢他慘被擄！「滾水淋頭、鐵筷夾指」全身傷　5惡煞下場慘

吃屎哥過年上摸摸茶「玩十八豆」…遭少爺海扁痛哭！警通知3嫌到案

快訊／國道1號「基隆客運」火燒車！46人驚慌逃生　車流大回堵

攀北大武山1摔傷昏迷耳鼻出血！　屏東警消搶進＋直升機吊掛

泰國「陰牌」挖墳割陰做成...龍婆YUNI生前製品價格曝

揭密／刑事局除暴特勤裝備大躍進！　領先全台特戰勁旅裝備美軍海豹同款DanielDefense步槍

屏東墾丁10人大亂鬥！遊客＋店家3送醫　春節湧車潮爆停車糾紛

高雄阿嬤小年夜遇2飛車賊！「1萬紅包錢」被搶光　慘跌倒受傷

快訊／大年初四台南七股火燒車　2人慘成焦屍！火勢4分鐘撲滅

柯文哲2月底公布後疫情時代白皮書　拚2021年數位轉型

5歲腦疾女童腸管破裂猝死　遭姨婆長期「燙身抽鞭」慘淪洩憤工具

桃園八德透天厝火警「4人受困」　14歲女OHCA　送醫恢復生命跡象

柯文哲自稱擁護中央、誇陳時中！老實樹立刻倒　網友笑翻

友人欠錢他慘被擄！「滾水淋頭、鐵筷夾指」全身傷　5惡煞下場慘

以色列研究：輝瑞新冠疫苗效力達94%　所有年齡層皆有效

側寫／零反差女星Janet「工作前練咬字」稿子全是拼音

振興經濟六都拚第一　台中「購物節＋女麗購」結合東購再創佳績

邵翔婚禮「交換戒指」畫面甜炸！　心疼小蠻懷孕：別再吐血了

加密貨幣「狗狗幣」太集中　馬斯克：全力支持主要持有人出售

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

社會熱門新聞

快訊／朋友聚會疑試車！彰化死亡車禍2死1傷

兒目睹媽媽幫叔叔吞吐　狠母：告訴爸爸就打死你

伯朗大道「爆紅三寶」衝進田　親友痛曝原因

彰化凌晨試車2死　死者身分曝光

快訊／台中夜店凌晨爆混戰！警遭刀襲濺血

壞到一半男友「沒這麼硬」！她殺人：下輩子別見

獨／台南直播主被擄！上銬脫光逼唱歌凌虐2天

認識14天綠她男友！台南直播主還原凌虐2天過程

嘉義14歲少年凌晨騎車　自撞電桿爆頭亡

即／大年初四台南七股火燒車　2人慘成焦屍！

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

愛河連續殺人魔！流鶯一一慘死　他狠奪4命槍決伏法

相親認識妻！台南男一知「不是處女」氣告

癌末女曝離家染毒原因　生前告別式超催淚

更多熱門

相關新聞

即／大年初四台南七股火燒車　2人慘成焦屍！

即／大年初四台南七股火燒車　2人慘成焦屍！

大年初四，台南市七股區龍山里發生1起火燒車事件，台南市消防局據報火速派員前往搶救，消防人員僅花分鐘就撲滅火勢，但車上2人成為焦屍，目前起火原因及死者身分由消防局同佳里分局調查處理中。

男酒駕自撞車輛陷火海！遭波及屋主冒險救人

男酒駕自撞車輛陷火海！遭波及屋主冒險救人

國道北上車潮塞爆　時速低於40公里

國道北上車潮塞爆　時速低於40公里

初三國5「宜蘭-坪林」塞到半夜

初三國5「宜蘭-坪林」塞到半夜

初二國5宜蘭北返估塞到半夜

初二國5宜蘭北返估塞到半夜

關鍵字：

國道基隆客運火燒車

讀者迴響

熱門新聞

快訊／輾狗男靈堂下跪！含淚道歉：我才是畜生

合照比OK手勢　環球影城員工開除

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

愛莉莎莎認錯！下架「喝油排膽結石法」2影片

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

雲林輾狗男600字道歉了　求網友放過家人

丫頭、瑤瑤淚崩！ 5對閨蜜情逼哭網

南鯤鯓國運籤4字藏頭文？網：嚇死

快訊／朋友聚會疑試車！彰化死亡車禍2死1傷

起底愛莉莎莎高學歷背景！

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

1小時喝掉7.2kg紅豆湯！　當年大胃王女帝是她

不給吃年夜菜！餐桌多尊炸毛花瓶

兒目睹媽媽幫叔叔吞吐　狠母：告訴爸爸就打死你

更多

最夯影音

更多
雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面