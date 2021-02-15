快訊／國道1號「基隆客運」火燒車！46人驚慌逃生　車流大回堵

▲國道1號基隆客運發生火燒車事故。（圖／翻攝國道監視器）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

國道大年初四湧現車潮，但警方今午11時16分接獲通報，國道1號北上3.2K處發生一起火燒車事故，一輛基隆客運公車行經該路段時突然起火燃燒，幸車內包含司機共46人及時逃生，並未釀成人員受傷，但這起事故也造成車流回堵，目前僅剩一線道可行，現警方正在現場處理事故中，呼籲用路人提早改道慢行。

▼車內包含司機與乘客共46人及時逃生，目前已由客運公司調派車輛載運乘客離開。（圖／記者郭世賢翻攝）