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孫大千批王定宇：修理馬英九蹭聲量　抹紅前先Google搞清楚事實

▲▼王定宇、孫大千。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

▲王定宇、孫大千。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

前總統馬英九呼籲蔡政府考慮大陸製疫苗，引來民進黨立委王定宇批評是中共的傳聲筒，不敢聲援香港、無視新疆慘狀，被唾棄剛好。對此，國民黨前立委孫大千跳出來反批王定宇，就算要修理馬英九來搏版面和蹭聲量，也至少要把事實搞清楚，否則只會變成亂噴口水的無聊政客。

馬英九14日向蔡政府喊話，現在號稱已經買到新冠肺炎疫苗，但要好幾個月後才拿到，疫情變化很大，到底未來情況如何不知道，他的用意只是提醒蔡政府，能夠多一個來源就不要放棄，不要立刻就拒絕，多一個選項對國民健康保障多一分力量。

對於馬英九的說法，王定宇14日在臉書抨擊，馬英九只會替中共要求台灣接受一中、接受疫苗、不要跟美日太接近，無視中共處處糟蹋台灣是「因」，而台灣人民不喜歡中共是「果」，是台灣的前總統？或中共的傳聲筒？從馬英九不敢聲援香港、也無視圖博和新疆維吾爾人的慘狀，這樣的人追求的「二岸關係」，只是要台灣當中國的順民降將而已，被唾棄是剛剛好而已。

對此，孫大千14日晚間在臉書表示，馬英九什麼時候沒有聲援過香港民主了？要抹紅馬英九前，也先學會用一下Google，隨便查一下，都不難發現，馬英九針對香港民主運動，曾經向北京政府做出許多次的喊話，馬英九對六四民運的堅持更是一路走來始終如一，儘管事隔數十年，每年的6月4日，馬英九從未忘記針對六四天安門事件做出嚴正的表態和呼籲。

孫大千指出，比起馬英九，民進黨的政客們才是真正的令人噁心，長期舔美媚日，卑躬屈膝，言聽計從，害得台灣人民被迫花錢買軍購，忍痛吃萊豬，王定宇敢不敢大聲向美國的萊豬說不？敢不敢大聲地向日本的核食說不？敢不敢大聲地告訴日本釣魚台的主權是台灣的？「如果什麼都不敢，就閃到一邊去，不要在這裡丟人現眼」。

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