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王定宇批馬英九：不敢聲援香港、無視新疆慘狀　被唾棄剛好

▲▼王定宇、馬英九。（合成圖／記者林敬旻攝）

▲王定宇、馬英九。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

前總統馬英九呼籲，蔡政府別再稱新冠肺炎為「武漢肺炎」，並推動兩岸共同防疫合作協議，若大陸提供疫苗，不要馬上拒絕。對此，民進黨立委王定宇除了批評「飼老鼠咬布袋」，他14日再度抨擊馬英九不敢聲援香港、無視新疆慘狀，被唾棄剛好。

王定宇13日表示，台灣法律早在國民黨執政時就禁止中國製疫苗進口，而馬英九不僅未曾在中共打壓台灣的時候，向北京說重話，也未批評過中共不遵守兩岸之間的多項協議，這麼會替中國要求台灣，根本是「飼老鼠咬布袋」。

馬英九14日再度向蔡政府喊話，現在號稱已經買到新冠肺炎疫苗，但要好幾個月後才拿到，疫情變化很大，到底未來情況如何不知道，他的用意只是提醒蔡政府，能夠多一個來源就不要放棄，不要立刻就拒絕，多一個選項對國民健康保障多一分力量。至於被民進黨立委王定宇批評養老鼠咬布袋，馬英九不予置評。

對於馬英九的說法，王定宇14日在臉書質疑，馬英九們怎麼都沒看見中國處處威脅、糟蹋台灣、不放棄武力併吞台灣的「因」，老是批評台灣人民不喜歡中共的「果」，馬英九只會替中共要求台灣接受一中、接受疫苗、不要跟美日太接近，無視中共處處糟蹋台灣是「因」，而台灣人民不喜歡中共是「果」，邦伯馬卻不看前後因果，只敢指責台灣不喜歡中共，這是台灣的前總統？或中共的傳聲筒？

王定宇還說，從馬英九不敢聲援香港、也無視圖博和新疆維吾爾人的慘狀，這樣的人追求的「二岸關係」，只是要台灣當中國的順民降將而已，被唾棄是剛剛好而已。

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