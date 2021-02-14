台江大道6死車禍旁又出事！小貨車重演逆撞實況　勇消心裡都毛了

記者林悅／台南報導

台南市安南區台江大道二段2月2日發生6死重大自裡車禍命案，14日凌晨0時17分許，在同一路段發生小貨車失控逆向撞上對向車道旁電桿，60歲蔡姓駕駛人受困駕駛座，經消防人員搶救脫困，腿部受傷送市立安南醫院治療，幸無生命危險。

▲台南市安南區台江大道二段14日凌晨發生小貨車失控逆向撞上對向車道旁電桿，蔡姓駕駛人受困駕駛座，經消防人員搶救脫困，腿部受傷送市立安南醫院治療。（圖／翻攝自Facebook／我住台南安南區）

據了解，安南區台江大道二段和工明二路附近，2月2日深夜11時多，發生一輛轎車自撞工廠警衛亭，車上3男3女共6名青少年送醫不治身亡。2月14日晨0時17分許，再發生1輛小貨車沿台江大道二段由西向東行駛，行經台江大道二段時，人車失控逆向衝到對向車道自撞路電桿，車禍地點距上次6死車禍地點相距只有約20多公尺。

台南市消防局據報馬上派出消防人員前往搶救，消防人員表示，據報發生車禍位置與6死車禍位置很接近，且又是自撞，心中有點毛毛的不安，幸好到埸發現這次車禍駕駛雖困在駕駛座，但救出係脚部受傷，意識清楚，馬上救出60歲蔡姓駕駛送安南醫院救治，蔡男意識清醒，實在是不幸中大幸。

台南市警三分局警方據報派員前往管制交通，並進行勘查測繪蒐證，蔡男家人在車禍發生後到場，也聯繫拖吊車移走小貨車，蔡妻表示她先生吃藥後可能精神不濟才會失控撞上電線桿。

有網友事後在臉書社PO出影片，提民眾經過車禍現場注意安全，也引起網友熱議，在該路段要小心駕駛；台南市警三分局交通分隊分隊長李明勇，也留言向網友表示，該交通事故當事人並無生命危險、意識亦清楚，三分局交通分隊員警已依規定處理，感謝網友熱心關心，他提醒年節期間，仍請大家留心路況小心駕駛，切勿疲勞駕駛，也祝福平安過好年！

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