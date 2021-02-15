馬雲要給老人發紅包！　江西出現排隊人潮...真相曝光網傻眼

▲江西出現老年人排隊，等領馬雲紅包。（圖／翻攝漩渦視頻）

記者曾俊豪／綜合報導

阿里巴巴集團創辦人馬雲神隱近三個月，一直到1月下旬才透過視訊出席活動，破解外界謠言。江西當地最近還流傳一段訊息，只要年初一晚間到撫州市當地的銀行排隊，就可以獲得馬雲發的200元人民幣紅包。透過網路曝光的照片，果真有許多老年人到銀行排隊，只可惜，訊息被證實是謠言，馬雲也沒有到現場發紅包。

「中央政法委長安劍」微信公眾號14日發文，2月12日當天19時30分左右，江西省撫州市臨川區唱凱鎮、羅針鎮、羅湖鎮以及東臨新區湖南鄉等地，不少銀行分行前都出現老人聚集排隊的現象。

當地公安獲報後，立即展開網路謠言調查工作，調查發現，2月12日一早，「2月12日馬雲給老人發錢」的語音訊息就在多個微信群流傳，當中提到「60歲以上的人持社保卡在銀行可以取到錢，都可以取200元……」這樣的訊息，讓許多老人誤信「馬雲要給所有老人發200元紅包」，於是紛紛趕往銀行領錢。

▲神隱近三個月，馬雲透過視訊出席活動。（圖／翻攝微博早報網）

事實上，馬雲2020年10月下旬在上海參與「外灘金融論壇」，抨擊官方的金融監管制度看法，之後原定上市的螞蟻集團於11月被暫緩，阿里巴巴更在12月被大陸官方以涉嫌壟斷遭到調查。馬雲本人更消失在大眾視野，引起外媒關注。

神隱88天後，馬雲才在1月20日透過視訊與100名鄉村教師見面，外界解讀，阿里巴巴危機已解除。