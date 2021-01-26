阿里CEO發家書：國家提出很多治理要求　要做能活102年的好公司

▲阿里巴巴集團每年新年都會發出「阿里家書」給員工。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

阿里巴巴集團董事局主席、首席執行官張勇近日發出2021年「阿里家書」給全體員工，他提到，最近國家對互聯網發展和平台經濟提出很多新的治理要求，阿里要做一個「能活102年的好公司」，就要不斷與時俱進，對自我有更高的要求，對社會有更多的擔當。

張勇表示，迄今為止，阿里的所有成就、所有積累，都得益於這個時代，得益於國家的發展，也來自所有阿里人的努力，來自於所有阿里家人在背後巨大的支持。

▼阿里巴巴集團董事局主席、首席執行官張勇。（圖／CFP）



張勇指出，最近，國家對於互聯網發展和平台經濟提出了很多新的治理要求，阿里要做一個能活102年的好公司，就要不斷與時俱進，對自我有更高的要求，對社會有更多的擔當，「用好我們的能力，更多地回饋社會，為社會的發展和美好的生活增加一抹亮色。」

張勇提到，不平凡的2020年，也讓他們重新思考未來、重新理解生活，除了學習和不確定性相處，也更堅定地走在確定性的數字化道路上，「我們相信，數字經濟時代的大幕才剛開啟，我們可能會面臨更多的挑戰，未來所有的產業、城市的服務、社會的運行都會被數字化和智能化，在數字化演進的浪潮中，我們也要將業務能力不斷轉變為服務社會的能力。」

張勇強調，人與人之間最寶貴的是信任，很幸運能和各位阿里家人，相逢在阿里這個溫暖的大家庭中，「我們始終認為，社會發展得好，阿里才會好，所有阿里人、阿里的家人們好，阿里才會好。」

張勇還說，在全球範圍內疫情還有很多不確定性的大環境下，祝所有的阿里家人們健康、平安，「我們一起祝願2021年更美好！」