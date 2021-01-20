馬雲「現身」阿里股價回神！一度漲逾10%帶動集團小雞創高

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記者蔡紹堅／綜合報導

阿里巴巴創辦人馬雲20日上午以視訊方式現身，結束88天的「神隱」，阿里巴巴港股的股價也在同日下午「回神」，一度大漲至270港元，漲幅超過10%，並帶動阿里系其它股票的漲勢，其中阿里健康漲逾17%，表現最為亮眼。

馬雲上一次於公開場合現身，為去年10月下旬在上海舉辦的「外灘金融論壇」，當時他上台演講，對大陸的金融監管制度發表看法。隨後，螞蟻集團的上市便於11月被暫緩，阿里巴巴更在12月被大陸官方以涉嫌壟斷遭到調查。

▼馬雲透過視訊現身，與鄉村教師對話。（圖／翻攝微博）



面對一系列事件，馬雲不僅完全沒有現身，也未發表任何看法，反而是「神隱」了近3個月。

馬雲的神隱也引起了外界的關注，許多外媒都發表「Where is Jack Ma？」的相關報導，阿里的股價也一路重挫，從10月底的高點309港元，下滑至最低207港元，跌幅超過30%。

神隱88天後，馬雲20日上午突然透過視訊與100名鄉村教師見面，表示受到疫情影響，原定每年於海南三亞舉辦的「馬雲鄉村教師獎」頒獎典禮不能舉辦，但疫情過後，一定會再找時間補上，「到時我們再見面！」

馬雲在視訊中完全未提及阿里及螞蟻近日的風波，但睽違已久的現身仍激勵了阿里巴巴港股的股價，阿里巴巴在下午一點後突然急拉，漲幅一度超過10%，漲勢並帶動了阿里系其它股票，其中阿里健康漲逾17%，突破歷史高點，表現最為亮眼。

▼馬雲現身後，阿里股價急拉。（圖／翻攝港交所）

