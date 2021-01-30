起底「最神秘富豪組織」！馬雲只是小老弟　太常請假被罰款

▲馬雲最近可能頭很痛。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸超級富豪俱樂部「泰山會」近日傳出解散，因為馬雲曾為會員，外傳「泰山會」的解散可能與馬雲「出事」相關。泰山會成員個個名列大陸百大富豪排行榜，掌握的財富無法估計，事業版圖橫跨高科技、地產、金融、生技、娛樂等。據悉，馬雲在一眾會員中只是「小老弟」。

泰山產業研究院（常用名：泰山會）成立於1993年，由於成立大會在山東召開，遂取名「泰山」，是由大陸民營科技實業家協會主管的非獨立法人機構，由大陸知名且有相當影響力企業的CEO（或董事長）組成。泰山會是大陸最知名、最神秘的大型商會之一，甚至有人將其與美國骷髏會並列。

泰山會擁有極高的入會門檻，創始人段永基對泰山會的最初構想便是「資產過億且達到某種量級的中國頂級民營企業家私人圈子」。據悉，新成員必須由兩位會員推薦畢業經全體成員滿票通過才能加入。

泰山會以神秘和低調著稱，坊間早有傳聞，首先就體現在其嚴苛的內部規定上，泰山會規定，每次會議，成員均不得錄音、不得記錄、不請任何媒體以及不接受任何公開採訪。

關於其團隊活動的資料，也是少之甚少，第一次在公眾面前曝光還是緣於2013年的泰山會20週年年會，因為來到台灣慶祝，才破天荒有了些公開的影像資料。

▲馬雲在泰山會就是小老弟。（圖／路透社）

首批成員包括四通公司總裁段永基，聯想公司總裁柳傳志，泛海集團總裁盧志強，巨人集團董事長史玉柱，步步高創始人段永平，復星董事長郭廣昌，萬通董事長馮侖等商業風雲人物。

傳言指出，馬雲也曾是泰山會成員，是被譽為大陸商業教父的柳傳誌曾力邀加入，並獲泰山會全票通過的。馬雲欣然接過柳傳志拋出的橄欖枝，還出席參加了2015年在遠大城舉辦的泰山會冬季年會。

不過，由於彼時正處阿里巴巴的騰飛階段，馬雲日理萬機，各種應酬與活動應接不暇，經常會缺席泰山會的成員密會與各類活動。當時，泰山會有著嚴格的管理，缺席需要提前請假，而且會有懲罰，第一次因故缺席要交1萬元（人民幣，下同），第二次缺席則需要交20萬。

之後，馬雲「莫名其妙」交了幾次20萬後，「心灰意冷」決定退出了，之後創立了「江南會」，該會神秘更帶有江湖色彩，會上規定會員不論身在何方，有困難必須要出手相助。

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